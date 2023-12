Uloga milog i britkog dječaka Kevina zadužila ga je za sva vremena, a evo gdje je danas Macaulay Culkin

Što je Božić bez Kevina? Pitamo se mi, a vjerojatno se pitate i vi. Kultni božićni film 'Sam u kući' i sve njegove nastavke već tradicionalno gledamo na RTL-u, a ove godine prvi dio gledatelji će moći pogledati u nedjelju, na Badnjak, od 20.15 sati . Brojnim će generacijama društvo praviti jedan, jedini, neponovljivi Kevin McCallister.

Božićni ugođaj dolazi baš na vrijeme, a iako su prošle 33 godine od prvog nastavka, moramo priznati kako bez Kevina jednostavno ne bi bio potpun. Za to je ponajviše zaslužan glumac Macaulay Culkin . Slatko, pametno i britko dijete, mnogi ga i dan danas identificiraju s tom ulogom koja mu je donijela nevjerojatnu slavu i novac. A evo kako je sve krenulo, a kako dalje teče i dalje za jednog od najpoznatijih glumaca kojeg je obilježila uloga u mladosti.

Culkinu, koji je postao mega filmska zvijezda u dobi od deset godina, kada se kamere ugase, život je ispunjen razočaranjem, slomljenim srcem i tragedijom. Rođen je u velikoj obitelji, sa šestero braće i sestara u skučenom stanu u New Yorku. Poznata je informacija kako je sa svima njima dijelio krevete na kat u jednoj sobi. "Bio je to zapravo jedan dugačak hodnik odvojen vratima bez vrata", rekao je nedavno za New York Magazine. Njegova majka, Patricia Brentrup, radila je kao sekretarica, dok je njegov otac, Kit, radio kao domar u crkvi.