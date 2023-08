Uspjelo im je! Upoznali su se u 'Love Islandu', prekinuli vezu, a sad imaju dvoje djece

Iako se većina veza raspadne nakon showa, ponekad tu i tamo pokoji sretnik ostane zajedno. Nije lagano pronaći ljubav pred kamerama jer nikada ne znaš koliko je druga osoba iskrena. Je li to samo zbog kamera ili su iskrice stvarne? A njihove su bile stvarne. U drugoj sezoni 'Love Islanda' pobjedu su odnijeli Cara De La Hoyde i Nathan Massey. Par je nakon godinu dana prekinuo na nekoliko mjeseci, no ubrzo su se pomirili, a Cara je ostala trudna. Zaručili su se dvije godine nakon završetka showa, a romantični Nathan je izabranicu svojeg srca zaprosio u vili Love Islanda. "Organizirao sam malu potragu za blagom, koja je uključivala nekoliko lokacija oko vile koje za nas imaju značenje. Na kraju sam joj stavio povez na oči, doveo do bazena i spustio se na koljeno", prepričao je Nathan. "Ovdje smo se upoznali. Napravili smo puni krug", dodala je Cara u izjavi za medije. Ljubav između njih dvoje je i dalje snažna, a nakon rođenja sinčića Freddija, u kolovozu 2021. godine na svijet je stigla djevojčica Delilah. Sredinom 2019. godine par se vjenčao na privatnoj ceremoniji, u društvu obitelji i prijatelja. 'Love Island USA' gledajte na RTL Passion od ponedjeljka do nedjelje u večernjem terminu!