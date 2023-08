Zoran Šprajc proslavio 25. godišnjicu braka 'u oblacima': 'Imamo pred sobom još mnogo planina'

Voditelj i urednik RTL-ove emisije 'Stanje nacije' Zoran Šprajc otkrio je da je sa suprugom Lidijom proslavio 25. godišnjicu braka u oblacima.

"Nakon 25 godina penjanja evo nas konačno među oblacima. Naravno, u svakom usponu ima i padova, oluje, kiše i nevremena baš kako je nama bilo danas penjući se po krijesti planinskog lanca Padon na 2500 m visine. Ali kad nakon svega ustraješ i stigneš do vrha, budeš nagrađen spektakularnim pogledom na svijet oko sebe i na svijet u sebi. A pri povratku najljepšom i najvećom dugom koju smo ikad vidjeli. Ali nećemo tu stati, imamo pred sobom još mnogo planina i još mnogo oblaka. Živjeli!",napisao je Šprajc.

Mnogi pratitelji su mu u komentarima čestitali godišnjicu braka. "Sretno vam i dalje", "Prelijepe fotografije", "Iskrene čestitke", poručili su mu.

Voditelj je sredinom prošlog mjeseca na društvenim je mrežama obznanio snima posljednju emisiju 'Stanja nacije' prije ljetne pauze. I to je trebalo obilježiti, a on je pronašao način kako to napraviti. "Za posljednju emisiju sezone napravljena je posebna edicija kravata", napisao je uz fotografiju na Instagramu.

Podsjetimo, 'Stanje nacije' počelo se prikazivati sredinom svibnja 2022. i već prva emisija imala je odlične rezultate gledanosti da bi ubrzo postala jedna od najgledanijih u Hrvatskoj. Voditelj i urednik Zoran Šprajc odabrao je žanr kao stvoren za njega - političku satiru, a njegovi sarkastični i duhoviti komentari na aktualnosti u Hrvatskoj i svijetu od samog početka prikazivanja izazivali su pozornost, prodirali u srž problema te poticali daljnje rasprave i danima nakon prikazivanja emisije.

POGLEDAJTE VIDEO: