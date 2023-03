Prpošna umirovljenica koja živi na dvije adrese Anica Zoraja u 'Večeri za 5 na selu' pažnju plijeni svojim liberalnim stavom, vicevima i pozitivom. Za RTL.hr je prokomentirala kako joj je 'sjela' ekipa, svoj život u Njemačkoj, kako podnosi tako duga putovanja…

„Svidjela mi se ekipa. Svi su inteligentni, iskreni… Sve u svemu jako dobri. Svidjela mi se i hrana, volim pikantno i začinjeno, volim slavonsku hranu“, ispričala nam je Anica dojmove iz 'Večere za 5 na selu'.

Ova energična samohrana majka živi na dvije adrese – u Njemačku se odselila s ocem, a redovno vozi za Hrvatsku jer se brine o 94-godišnjoj majci.

„U Njemačkoj sam u blizini Frakfurta. Otišla sam s tatom 1970. godine, 'trbuhom za kruhom', siromaštvo… Ali bogata u srcu. Moja mama je za mene sve, o njoj se brinem kad sam u Hrvatskoj, inače je u domu. Čim dođem u Hrvatsku idem na tretmane ljepote, na manikuru i pedikuru, na frizuru… Ja sam samostalan tip. Vozim sama iz Njemačke za Hrvatsku i nazad. Sad me kćer nagovorila da idem avionom, prvi put baš tu destinaciju“, ispričala nam je Anica dok je pomagala majci oko ručka.

Zanimalo nas je i čime se točno bavi u Njemačkoj.

„U Njemačkoj njegujem dvoje ljudi. Iz ugostiteljstva sam prešla u to. Imala sam dva restorana ali sam morala odustati zbog bolesti. Sad je sve u redu. Inače sam liberalna, nije to bilo samo pred kamerama. Inače sam, kad sam imala osoblje u restoranima, bila dosta kritična i stroga ali svi su mi rekli i zahvalili se kad su odlazili da su jako puno toga naučili od mene. Jedna bivša zaposlenica mi je čak rekla da je na prvu mislila da sam neka vještica ali se na kraju zahvalila“ rekla je Anica kroz smijeh.

Istaknula je i kako voli pomoći koliko može – donira za nezbrinutu djecu, osiječku udruga 'Rijeka ljubavi'. Ipak, jedna je stvar jako iritira.

„Jako me iritiraju komentari na društvenim mrežama. To je užas, to je ispod pojasa. Ako ljudi nemaju što lijepo za reći o nama, zašto onda uopće pišu? Ljudi trebaju promisliti prije nego što komentiraju. Žalosno“, zaključila je Anica.