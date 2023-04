Ovotjedna 'Večera za 5 na selu' odvela nas je u Garešnicu i okolicu, a zadnjeg dana kuhao je Borislav koji je po dosadašnjim ocjenama koje je davao, najzahtjevniji gost. Dok je kuhao, otkrio je ima li favorita.

"Nemam favorita za pobjedu. Malo mi je sve to nešto bilo malo nategnuto, ali tko pobijedi, pobijedi. Nisam zadovoljan s prethodnim večerama zato što je sve to moglo biti puno bolje. Koliko su se ljudi potrudili da bude bolje, to ne znam. Nisam baš siguran", bio je iskren Boro.

Jurica je nekoliko puta natuknu kako smatra da Borislav kalkulira i da želi odnijeti pobjedu u 'Večeri za 5 na selu' no nama se učinilo da je Boro samo malo umoran.

