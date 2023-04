Borislav za RTL.hr o tome je li ga povrijedila jedinica: 'To je odraz njegove inteligencije'

Ovotjedna 'Večera za 5 na selu' završila je pobjedom Ljiljane Vnučec koja je kuhala u ponedjeljak, a donijela nam je i šok u petak - trenutak kad je Jurica Bolarić okrenuo jedinicu za večeru Borislava Golenka. Borislav je za RTL.hr progovorio o sudjelovanju u showu i otkrio nam što misli o tako niskoj ocjeni.

"On ima neki problem sam sa sobom, a to što mi je dao jedinicu – vjerojatno je povrijeđen. Moguće da ga je povrijedio moj skeč, ali mislim da je on prvi započeo s nekim niskim udarcima koji, po meni, uopće nisu bili potrebni. Sve je to sukladno njegovoj inteligenciji tako da mu čak nisam ni zamjerio. Stalno je tu bilo nekih sitnih podbadanja. Očekivao sam loše ocjene od drugih kandidata, osjetio sam da imaju averziju prema meni, ali mene moji ljudi poznaju. Lice mi je uvijek ozbiljno, ali oči mi se smiju, uvijek sve mogu okrenuti na šalu. To što je Jurica to tako ocijenio, to je zaista odraz njegove inteligencije. On nije ocjenjivao večeru, on je ocjenjivao mene", rekao nam je Boro.

Jurica je svoju ocjenu objasnio time što je Borislav lagao o tome kada je započeo s pripremom gljiva, kako su svi osim njega s glavnim jelom dobili i tikvicu te je zamjerio što sastojci nisu bili domaći. U epizodi smo vidjeli kako je Borislav neke od sastojaka nabavio u lokalnom OPG-u, a gljive su se pravile skupa s krumpirima, tikvicama, paprikama i mesom. Dakle - laži nije bilo.

"To što nije dobio tikvicu nije moja greška, jednostavno se dogodilo, zaista nije bilo namjerno. Zašto bih lagao o ičemu? Imam osjećaj da su Karlo i Jurica od početka imali loš stav prema meni. Oni su vjerojatno dosta toga čuli o meni i o klubu, o tome koliko smo uspješni. Već su tu imali nekakav strah, nekakvu bojazan pa su pripremali nekakav teren… Dečki su mladi, sve su oni krivo shvatili. To je njihov problem, meni to uopće ne smeta niti to doživljavam kao ikakvo zlo", bio je iskren.

Zanimalo nas je i kako mu je općenito bilo sudjelovati u kulinarskom showu i je li se zabavio.

"Meni je u 'Večeri za 5 na selu' bilo odlično, ja sam se dobro zabavio. Moguće da se to nije vidjelo jer sam se borio s teškom upalom uha – zato sam stalno i nosio kapuljaču. Nije lako kad vas nešto stalno boli, mislim da se to vidjelo na meni. Nisam htio ništa govoriti nikome, nema to niti veze. Ljudi su me doživjeli kako su me doživjeli, ja ničije mišljenje ne mogu promijeniti. Negativni komentari na društvenim mrežama me uopće ne zamaraju. Ljudi uvijek imaju svoje mišljenje i toga će uvijek biti. Nemoguće je stvoriti informirano mišljenje o nekome na osnovu par scena koje ne pokazuju ni čovjeka niti ličnost. Ja sam mogao sve to odglumiti i proći puno bolje, malo nešto i jesam glumio. Ona priča o tome kako naći djevojku koju sam ispričao Karlu i ono o guljenju jaja uz Beethovena… Mogao sam ja i više, ali osjetio sam da oni jednostavno ne razumiju neke stvari i onda sam se povukao. Na kraju sam pokušao dići atmosferu i zabaviti ih sa svojim iznenađenjem. Žao mi je što je to tako ispalo, žao mi je zbog ekipe… Da je barem bio netko s malo više znanja, ali dobro sad. Mirnu znam cijeli život, mislim da je i ona dosta toga odglumila i prikazala se u nekom drugom svjetlu, onom kojem ona to nije", rekao je.

Na samom početku tjedna Borislav je izjavio kako će njegova maksimalna ocjena biti osmica, a taj komentar baš i nije sjeo većini. Otkrio nam je zašto je to rekao i je li očekivao Ljiljaninu pobjedu.

"Očekivao sam Ljiljaninu pobjedu, mislim da je to bio nekakav prirodni poredak i da je tako moralo biti. Dapače, uopće me ne dira ili uzbuđuje to što je ona pobijedila. Žena je skuhala dobru večeru, odnijela je pobjedu, ja joj čestitam i skidam kapu. Na samom početku sam rekao da će moja maksimalna ocjena biti osam zato što smatram da se za desetku treba puno, puno više potruditi. Ocjenjivao sam večere, a ne ljude. U 'Večeri za 5 na selu' bilo je i profesionalnih kuhara, recimo onaj gospodin Božidar. Sve je to krivo shvaćeno, ali dobro sad… Ja sam cilj koji sam si zadao, a to je predstavljanje našeg kluba, ostvario i jako sam zadovoljan kako je to ispalo. Kako sam si zamislio, tako je i bilo. Nemam nikakve zamjerke prema nikome iz ekipe, želim ih sve najbolje", zaključio je Borislav.

