Cijeni li se rad više vani ili u Hrvatskoj? Spomenka je uvjerena da je život u Njemačkoj bolji

Gerontodomaćica Spomenka Zajc je domaćica posljednjeg dana ovotjednog, ogulinskog, izdanja kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu'. Dok je pravila predjelo, 59-godišnjakinja je otkrila kako je to bilo živjeti i raditi u Njemačkoj, a odgovorila je i što misli o tome da se rad u inozemstvu više cijeni.

"Da, sigurno da. To sam sto posto sigurna jer sam se uvjerila. Tamo se stvarno cijeni rad. Plaće su bile bolje kad sam ja bila u Njemačkoj, danas je to ipak malo drugačije. Visok je standard, poskupljenja su silna tako da to više nikada neće biti kao prije. Čovjek je onda mogao zaraditi u mjesec dana što ovdje zaradi u šest i cijene su bile puno jeftinije", rekla je Spomenka koja je u Njemačkoj tri mjeseca radila sezonski posao.

Njezin sin trenutno živi i radi u Irskoj, jednoj od zemalja za koju se, kao idealnu destinaciju za zaradu, često odlučuju mladi Hrvati i Hrvatice.

"Mislim da se rad ovdje i u inozemstvu podjednako cijeni", uvjeren je Zlatko.

"Sigurno da se isplati, ja nisam još otišao", mišljenja je David.

