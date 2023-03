David iz 'Večere za 5 na selu' za RTL.hr: 'Majka me lupala ispod stola da se uozbiljim'

Ovotjedna 'Večera za 5 na selu' odvela nas je u Ogulin i okolicu, a u showu su sudjelovali i majka i sin. Medicinski tehničar David je kuhao četvrtog dana, a za RTL.hr otkrio nam je kako je sve to skupa izgledalo.

"Iskustvo u showu mi je bilo pozitivno. Stvarno nemam riječi, sve je bilo super. Protukandidati su bili odlični. Zlatko je dobar, s njim se družim već godinama, dosta smo mi toga prošli zajedno. Volimo se šaliti i pričati. Mama Ljiljana me iznenadila, bila je super, bila je smirena. Odlično je sve to ona odradila. Jako sam ponosan na nju. Spomenka je ikona naših večera, ikona tjedna. Ja bih za nju rekao da je žena od trenutka, uvijek se prilagodi i uvijek je za šalu, čak i kada je na njezin račun. Priredili smo joj iznenađenje za njezinu večeru, ideja je bila mamina. Dragana mi je na prvu djelovala malo ozbiljno i opasno ali se kasnije, kroz tjedan, ispostavilo da je skroz drugačija. Jako je opuštena, žena na mjestu", ispričao je David.

Zanimalo nas je i je li bio zadovoljan sa svojom večerom te da nam malo objasni misterij oko svog deserta. Naime, David je u showu rekao kako je to prvi put da pravi kolač u životu, a njegova majka Ljiljana izjavila je kako to baš i nije istina.

"Sa svojom večerom sam jako zadovoljan, mislim da je prošlo sve dobro. Bilo me je malo strah. Ipak, kad sam sve izvadio iz pećnice bio sam i ponosan što je sve ispalo tako dobro. Kolač kojeg sam pripremao bio je moj prvi samostalan kolač, sam sam ga pripremao. Inače bi mi majka dodavala sastojke ili bi mi nešto smiksala. Ovo je bio baš prvi kolač kojeg sam napravio samostalno. Ne bih htio da ispadne da lažem", kroz smijeh je otkrio.

"Ribu je bilo najteže pripremiti jer mi noževi nisu baš bili najoštriji. Namučio sam se oko filetiranja. U međuvremenu se riba i odledila pa je bila skliska što mi je dodatno otežavalo rad s njom", dodao je o svom glavnom jelu - pastrvama u škartocu koje je nazvao 'Poklončić iz potočića'.

Ne događa se često da dva člana iste obitelji zajedno sudjeluju u showu pa nas je zanimalo kako mu je bilo natjecati se s majkom, je li znao što će kuhati i je li mu bilo neugodno zbog Spomenkina 'zločesta' vica.

"Znao sam što će moja majka kuhati, sve osim deserta. Rekla mi je da će biti srneći šnicli i umak, a ona to zna napraviti na sto načina. Svoje predjelo napravila je za nas u kući tjedan dana ranije da vidimo kako će to biti. Za desert sam znao da će biti neka vrsta torte ali ne i koja. Bilo je dobro sudjelovati s majkom, znao sam da imam barem tu jednu osobu koja je na mojoj strani. Moja mama je uvijek za šalu, ona je super. Malo me lupala ispod stola tijekom večera da se uozbiljim. Mama kao mama", zaključio je.

Foto: RTL RTL

Ogulinska ekipa jako se svidjela i gledateljima koji na društvenim mrežama ostavljaju lijepe poruke podrške.

"Drago mi je što su komentari o našoj ekipi na društvenim mrežama pozitivni. Odlično mi je kako smo predstavili Ogulin, moram pohvaliti čitavu ekipu. Pokazali smo da smo složni i da nema kalkuliranja. Sudjelovanje u showu bilo mi je jedno od boljih životnih iskustava, prijavio bih se i u 'Dođi, pogodi, osvoji!'", otkrio nam je David za kraj.

Kulinarski show 'Večera za 5 na selu' gledajte od ponedjeljka do petka na na RTL-u, a propuštene epizode pogledajte na PLAYU!