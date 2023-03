"Dado glavu gore, svima se dogodi neuspjeli desert i iskrenost se cijeni, a ostatku ekipe, naročito gospođi Ljubici, naklon do poda", "bravo, samo tako nastavite", "lijepo ih je gledati", "ekipa je odlična", "ovu večeru je bilo gušt gledati". Ovo je tek dio pozitivnih komentara na večeru profesionalnog kuhara Davorina Baranje. Ovaj Slovenac, koji se zbog ljubavi doselio u Split, oduševio je i kandidate i gledatelje, čak i unatoč tomu što mu desert nije uspio. Zbog toga je "aktivirao" plan B, odnosno kupio kolač. Splitska ekipa mu to nimalo nije zamjerila! S predjelom i glavnim jelom je razvalio. Davorin je za RTL.hr prokomentirao svoju večeru i brojne pozitivne komentare.

"Čitam ih i u suzama sam. Nisam očekivao tako pozitivne komentare. Mislio sam da će ljudi komentirati jako loše, da sam dno dna i tako dalje. Da će biti baš očajno u stilu 'kuhar si, a nisi desert uspio poslužiti'. No, dogodilo se u potpunosti suprotno. Ne mogu vjerovati. Stalno ih čitam i u pozitivnom sam šoku", rekao nam je simpatični Davorin. Njegovo priznanje da je poslužio kupovni desert također je oduševilo gledatelje. Rekao je to pristojno, bez previše drame i ispričao se kandidatima. Pitali smo ga je li mu to narušilo samopouzdanje tijekom večere.

"Nijednom nisam pomislio da kandidatima sakrijem činjenicu da je desert kupljen. Iskrena sam osoba i rekao sam kako je bilo. Plan B je uspio. Sve je bilo uredu. Prihvatio sam sve normalno", rekao je Davorin.

Kandidatkinja Ljubica je tijekom večere naglasila kako je kliknula s ovim kuharom te da ima osjećaj da se poznaju cijeli život.

"Ljubica je divna, ona je meni i Vedranu kao majka. Naša je ljubav nešto posebno. Svi su kandidati predivni", naglasio je.

Iako mu je kuhanje zanimanje, kaže kako se u kulinarski show nije prijavio kako bi pobijedio.

"Ocjene mi nisu bitne. Nisam ni očekivao ovako visoke ocjene. Bitno mi je samo da se družimo. Četvero ih je Dalmatinaca i jedan Slovenac. Ne može biti loše. Baš smo pričali da bi ovo iskustvo još ponovili da možemo", zaključio je.