Ekipa smišlja zamku za Spomenku: Za njezinu će večeru svi staviti naočale, njezin zaštitni znak

Domaćin četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5 na selu' bio je David Kučinić kojo je goste nasmijao i najeo. Ipak, jelo se samo onda kad je Spomenka na nosu imala svoje naočale - kad bi ih spustila, ekipa bi morala prestati jesti. Kako Spomenka kuha u petak, odlučili su joj pripremiti malo iznenađenje.

"Sutra ćemo vjerojatno svi kod nje doći s naočalama, to smo se dogovarali ali da ona to ne zna. Probat ćemo to izvesti tako da stavimo naočale kad krene predjelo, a da ona odmah to ne skuži", otkrila je tajni plan Ljiljana.

Jako nas zanima hoće li veseloj ekipi iz Ogulina ova zamka poći za rukom i kako će Spomenka reagirati.