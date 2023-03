Ivan se prepao protukandidatkinja i kamera: 'Nije mi bilo svejedno, sve mi je to novo'

Destinacija ovotjedne 'Večere za 5 na selu' je Slavonija, a upoznali smo zaista opuštene kandidatkinje – Anicu, Kristinu, Mirjam i Bojanu. Jedini kandidat je Ivan kojemu baš i nije bilo najlakše kad je shvatio da će biti okružen samo ženama. Tijekom prve večeri kod Mirjam bio je vidno suzdržan, a drugog nam je dana priznao i zašto.

„Jučer su me prvo četiri kandidatkinje prepale. Pa i kamere i sve to. Sve je to nešto novo za mene“, objasnio je Ivan dok je pripremao glavno jelo.

Domaćin se ipak opustio, a posebno ga je oduševila pjesma s kojom su ga protukandidatkinje iznenadile po dolasku na večeru.