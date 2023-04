Tko je mogao očekivati da će veseljak Jurica dati ocjenu jedan za večeru Borislava Golenka? I nas je iznenadilo, ali smo se sjetili i drugih trenutaka kada su u 'Večeri za 5 na selu' padale loše ocjene. Jurica nije jedini koji se odlučio na ovako, pomalo radikalan, potez.

Tomislav Suhanek

Poduzetnik Tomislav Suhanek iz Varaždina bio je jedini muški kandidat u tjednu kad je kuhala ekipa iz Varaždina i okolice, a s ostalim kandidatkinjama nije uspio razviti prijateljski odnos. Vjerovao je da im se sviđaju njegove šale, zvao ih je lavicama, no posljednji dan u tjednu, kad je upravo on bio domaćin, ocjenama su mu pokazale da to baš i nije tako. One su mu na kraju dale svaka po četiri boda za večeru.

Večera za 5 na selu Foto: RTL Večera za 5 na selu RTL

Janja Slijepčević

Janja Slijepčević se nakon sudjelovanja u showu 'Ljubav je na selu' odlučila okušati i u kuhanju, no dobila je jednu od najnižih ocjena ikada. Janja je kuhala u tjednu koji je gledatelje odveo u Sisak i okolicu, a iako je za svoju večeru dobila i jednu sesetku, natjecateljica Ana-Marija dala joj je trojku.

Večera za 5 na selu Foto: RTL Večera za 5 na selu RTL

Mirna Međimorec

U svom domu u Rijeci Mirna je dočekala umjetnicu Milenu Matešić, učiteljicu Rahelu Grozdanov, prodajnog savjetnika Maura Benčana i voditeljicu u prodaji zlata Tajanu Saldom. Svojim je gostima željela pokazati kako se lijepo može najesti i bez previše kalorija te isključivo s prirodnim i zdravim namirnicama. Tajana i Mauro su Mirni udijelili osmicu, a onda je Milena Mirni udijelila jednu od najnižih ocjena u povijesti 'Večere za 5 na selu'. Svega dva boda dala je Mirni. "Moja ocjena je dva jer mislim da je sve ovdje fake", zaključila je Milena.

Foto: RTL RTL

Saša Oršanić

Saša iz Samobora svojim je jelima htio nadmašiti ostale protukandidate, no ispalo je malo suprotno. Bio je jedini muškarac tog tjedna, a dame svojim kupovnim sladoledom nije oduševio. Ksenija mu je dala šest, Paulina pet, Ivana četvorku baš kao i Natalija pa je Saša skupio sićunih 19 bodova.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Božidar Miodragović

Božidar Miodragović iz Bjelovara zasiguirno je jedan od najpoznatijih natjecatelja 'Večere za 5 na selu' u kojoj je sudjelovao čak dva puta! Iskrenost, svađe i bijes obilježili su njegova sudjelovanja, a za svoju prvu večeru dobio je 17 bodova. Drugi put je bio siguran da će pomesti konkurenciju, a završio je na četvrtom mjestu. Svoje razočaranje nije mogao sakriti, a protukandidate je optužio za kalkuliranje i dogovaranje.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Nikita i prva jedinica u showu

"Dajem ocjenu 1 zato što Mirjam nije ispunila očekivanja koja sam imala s obzirom na to da je išla u školu kuhanja", kazala je Riječka pjevačica Nikita koja je prva dala najnižu ocjenu u showu. Nikitu smo gledali i u showu 'Ljubav je na selu'.

Mirjam je od Nikite dobila jedinicu, a od Irene dvojku jer joj se nije svidjelo baš ništa.