Kako su kandidati 'Večere za 5 na selu' naučili kuhati? Uglavnom je odgovor isti

Od lazanja i čobanaca do slasnih deserata, ovotjedni kandidati 'Večere za 5 na selu' nas čine zaista gladnima. Dok ih gledamo u kuhinji sve nam se to čini lako no znamo kako kuhati ne umiju svi. Kristina i Ivan otkrili su da svoje kuharsko umijeće duguju – telefonskim pozivima s majkama. Ovo i nije toliko čudno obzirom da se Kristina iz Bjelovara u Osijek preselila zbog studija i ondje pronašla ljubav, a Ivan je u Baranju došao iz Zagreba. Razlog je, osim dobre hrane, i činjenica da je njegova supruga Senka iz Belog Manastira.

„Kuhati sam naučila od svoje mame, nju sam najčešće zvala i pitala za savjete i sve ostalo. Dosta sam se rano odselila pa je tu bilo telefonskih poziva – zovi mamu pa pitaj kako ovo, kako ono“, priznala je Kristina dok je slagala lazanje od špinata.

„Mene je mama telefonski naučila kuhati. Kako sam se ja ovamo doselio onda sam je zvao svako malo – što s ovim, koliko ovoga, gdje ide ovo, čemu ovo… Kasnije je malo pomogao i internet ali većinom je mama zaslužna za to“, svoje je iskustvo podijelio Ivan.