Koja je tajna uspješne veze? Spomenka misli kako je dernjava ključna za dobar brak

Ovotjedna 'Večera za 5 na selu' odvela nas je u Ogulin i okolicu, a u petak je kuhala 59-godišnja Spomenka Zajc. Ona u Oštariju živi već 20 godina sa svojim nevjenčanim suprugom koji ju je, kako nam je otkrila početkom tjedna, osvojio preko šanka. Domaćica iza sebe ima i 13-godišnji brak iz kojeg ima sina.

"Živimo već 20 godina zajedno. Slažemo se dobro, izdržali smo 20 godina…“, rekla je Spomenka o svom partneru koji je nešto mlađi od nje.

Na pitanje koja je tajna uspješne veze, domaćice je ogovorila 'kao iz topa'.

"Kad žena malo zagalami na muža. Ne ljutim se baš tako često. Kad se naljutim, počnem vikati. Kažem mu da donese drva, on kaže: 'Hoću, hoću', pa sjedi. Ja za pola sata vidim da nema drva onda pita: 'Što si rekla, kad si to rekla?'. Tad se ljutim, kad me ne posluša", rekla je kroz smijeh.

"Mogu zamisliti Spomenku kako se dere i na muža i na sina i na psa i na mačku i na kokoš i na sve", rekao je njezin protukandidat David.

"Ja ne mogu uopće zamisliti Spomenku kad se naljuti jer ona meni djeluje kao da se nikad ni ne ljuti. Djeluje mi kao staložena i mirna osoba, ne mogu je zamisliti ljutu", zaključila je Ljiljana.

