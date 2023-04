Lara Rančić je studentica je menadžmenta koja je rođena na Malom Lošinju, odrasla i živjela na otoku Ugljanu, a sada je u Zadru. Karakterno je pozitivna, otvorena, ambiciozna i organizirana, a u svoje slobodno vrijeme druži se s prijateljima i ide u teretanu. U 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zato što joj je to jako zabavna emisija, veseli se novim iskustvima i ne skriva kako bi bila jako sretna da pobijedi. Preferira tradicionalnu dalmatinsku kuhinju, najčešće spravlja piletinu, a omiljeno joj je jelo biftek u umaku od tartara. Ovoga je tjedna odnijela pobjedu, večera je bila vrlo profesionalna, a evo što kaže o svemu.

Pobijedila si u 'Večeri za 5 na selu', jesi li očekivala pobjedu?

Iako sam pobijedila, pobjedu nisam očekivala s obzirom na to kako sam tijekom 'Večere za 5 na selu' primijetila da dosta gošća ne jede te skupila takoreći pune tanjure. Zaista me iznenadilo kada je Renata baš mene pročitala kao pobjednicu. Također, kako sam navela da bih voljela pobjediti iz razloga što sam najmlađa te bi mi bilo drago da se prepozna kulinarsko znanje koje posjedujem, ova pobjeda mi nije donijela veliko zadovoljstvo jer smatram da nisam ispunila očekivanja gošća što se moglo vidjeti iz osvojenih bodova.

Jela su zaista bila fenomenalna, je li ti tko pomogao u odabiru što ćeš kuhati?

Hvala vam na komplimentu za jela. U odabiru menija sam se sama odlučila za sve osim janjeće koljenice što mi je savjetovao tata da bih mogla servirati. I to umjesto moje prvobitne ideje koja je bila fiorentina/t-bone ili neko slično meso koje sam mislila poslužiti medium rare narezanog na tagliatu. Također, voljela bih i spomenuti kako sam ideju za flambiranje glavnog jela dobila od tatinog prijatelja i kolege, vrsnog ugostitelja Stjepana Dunatova bez kojeg možda i nebi bilo tog “wow” efekta, tako da se ovim putem zahvaljujem i njemu te tati.

Bi li išta mijenjala na svojoj večeri da možeš?

Da mi je pružena prilika za promjenom svoje večere, ne znam bih li išta mijenjala jer stvarno smatram da sam dala sve od sebe, osobno sam uživala u svakom zalogaju, gutljaju vina te sam se trudila postići atmosferu kako bi se sve gošće osjećale ugodno. Voljela bih možda samo da sam vještije uspijela izbijeći te promijeniti malo neugodne teme koje su se spomenule.

Na što ćeš potrošiti osvojen novac?

Osvojen novac ide ravno u iće i piće. Jako mi je drago da trenutno imam priliku uzvratiti roditeljima bar 0,1 posto onoga što oni rade i ulažu u nas tako da se veselim jednom zajedničkom posjetu nekome restoranu. Također, neću ostati dužna ni svim prijateljima koji su me toliko lijepo podržali i bili tu uz mene te navijali.

Što roditelji i dečko kažu na tvoj angažman u 'Večeri'?

To je pitanje koje me mučilo najviše tijekom emitiranja emisije, no oni su svi toliko ponosni na mene, a kažu i na sebe. Imala sam malu averziju prema gledanju emisije i baš me bilo strah s obzirom da se snimanje odvijalo dosta ranije pa se dobar dio događanja zaboravi, no dečko je cijelo vrijeme bio tu za mene i uz punu podršku pratio te mi je jako olakšao cjeloukupno iskustvo prvenstveno psihički, ali i fizički, kada je bilo vrijeme za spremanje nereda nakon što sam ugostila kandidatkinje.

Dame su bile oduševljene tvojim stanom, jesi li očekivala takve reakcije?

Da im se svidio da, stan je zaista prekrasan, na jako lijepoj lokaciji, to je neosporivo no nisam smatrala da će mjesto stanovanja imati utjecaja na ocjene i cjeloukupni dojam. Dom je dom bez obzira kako izgleda, što ima i gdje se nalazi. Neizmjerno sam zahvalna što su mi roditelji omogućili studentski život u luksuzu, no jednako bi bila sretna i sobicom, cimerima, zajedničkim životom s roditeljima (možda i najsretnija) te bilo čime što mi olakšava i skraćuje put do faksa s obzirom na financijske mogućnosti u datom trenutku. Također bih voljela napomenuti da ovo nije moje stalno mjesto stanovanja, prvenstveno se stan iznajmljuje preko sezone te je zato malo više dotjeran.

Ispričala si da bi svašta htjela raditi u životu, jesi li se u međuvremenu odlučila?

U međuvremenu je prošlo dva mjeseca i osam kolokvija od kojih su svi položeni, no ne, nisam se odlučila. Smatram da nije loše imati opcije te da kada dođe vrijeme za odluku, imat ću je. Ne želim brzati, nigdje mi se ne žuri, svakako imam još godinu dana studiranja te se tek nakon toga može govoriti o bilo kakvoj odluci vezanu za karijeru. Osobno ovakav način razmišljanja smatram ambicioznim, a ne neodlučnim.

Osim tvoje, koja ti je večera bila najbolja i zašto?

Najbolja večera mi je bila kod Vanje te sam i smatrala kako će ona odnijeti pobijedu jer nas je zaista dočekala tako ugodno i lijepo, bila je jako simpatična, a cijela večera je bila zanimljiva baš zbog tog početka. Sve nam je bilo novo, nitijedna od nas se nije znala, a volim upoznavati nove ljude, slušati njihova iskustva i životne dogodovštvine. Također, sam ambijent konobe je odavao baš neki ugodan osjećaj, a jela su zaista od svih ostalih večera bila najbolja, pogotovo pohvale za juhu!

Ponekad je atmosfera na večeri bila napeta, jesi li se ti ikada osjećala napeto?

Stalno se govori o toj napetosti kod večera, a ja je stvarno nisam osjetila. Više bi to nazvala neugodom. Cure su se držale dosta rezervirano, ponajviše Jasna i Vanja, dok su neke cure bile previše otvorene, kao na primjer Renata, pa bi rekla da smo se našli između leda i vatre, a jedno poništava drugo i nastaje ništa. Dosta te neugodne tišine, manjak tema, negativna energija zbog različitih stavova i pogleda na svijet. Vrlo mi je žao što je tako ispalo, ali opet ne mogu reći da je mene osobno previše pogodilo i da sam se ja osjećala neugodno ili napeto. Mogli ste primjetiti da sam ja došla stvarno zbog hrane te sam dosta stvari samo ignorirala i uživala u onome u čemu se moglo.

