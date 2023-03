Matea iz 'Večere za 5 na selu' otkrila kako je upoznala supruga: 'Hodao je s mojom prijateljicom'

Matea Lovrenščak bila je domaćica drugog dana 'Večere za 5 na selu' koja nas je odvela u Sisak i Petrinju. Dok je kuhala, otkrila je kako je upoznala supruga Marina s kojim je u skladnom braku i imaju malog sina Matiju.

"Marino je zapravo hodao s mojom prijateljicom kad smo se mi upoznali. Zapravo s curom s kojom smo se nalazili u društvu. Nakon što su njih dvoje prekinuli, ona je bila s prijateljem od moga brata i tako smo Marino i ja završili zajedno. Izlazili smo u istim krugovima. Imali smo zajedničke prijatelje", ispričala je Matea.

Njezin je brat inače lovac koji joj je i nabavio neke od sastojaka za večeru. Matea i on bavili su se sportom cijeli život, a ona je zbog ozljede koljena morala uzeti pauzu. Sportom, poglavito hrvanjem, se bavio i njezin muž Marino.

Foto: RTL RTL

"On nije pio, tad je trenirao i onda je to bilo malo drugačije. Ja sam bila isto takva, trenirala sam rukomet i tako smo se našli", rekla je Matea i istaknula kako su zajedno kupili kuću u Petrinji na što je jako ponosna.

"Dobio sam dojam da je Matein muž podrška i oslonac obitelji i da je temelj njihovog zajedništva", rekao je Zoran.

"Mislim da joj je muž velika podrška jer je nekako premlada da bi furala svoj film i da bi uspjela s djetetom sama, to je... To je dosta teško, ja to znam", bila je iskrena Nikolina koja je svoju kćer Gabrijelu odgojila sama.

