Mateja je jako svestrana, a uskoro planira i udaju: 'Svadbu planiramo dvije godine, bit će velika'

Posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5 na selu' protukandidate će ugostiti referentica u financijama Mateja Mežnarić. 29-godišnja djevojka dolazi iz mjesta Sveti Križ Marija Gorica, voli nove stvari, a posebno preferira talijansku kuhinju. Obožavateljica je tjestenine, a svojom najvećom vrlinom smatra to što je prilikom spravljanja jela maštovita i snalažljiva.

Mateja ima niz interesa, smatra se čudnom i brzopletom te glasnom, vedrom i upornom. "Živim s roditeljima i bakom, tj. oni žive u prizemlju, a dečko i ja na katu. Uskoro se udajem, za par mjeseci, svadbu planiramo već dvije godine, bit će velika svadba, uskoro smo pri kraju i jako se veselimo tome", ispričala je Mateja o sebi.

Foto: RTL RTL

"Osim što radim kao upravni pravnik, bavim se još sa tri hobija sa strane. Velika ljubav mi je šminkanje, doduše to ne radim profesionalno, nego ovako u slobodno vrijeme, kad imam vremena i to jako volim. Rekla sam ako osvojim nagradu danas, da ću si platiti tečaj za šminkanje kojeg nikad nisam nažalost završila. Bavim se i kreativnim pisanjem, pišem neke članke za neke ljude. Hobi koji najviše volim, obožavam slagati puzzle, to me baš opušta", zaključila je Mateja.

Što će domaćica spraviti od mandarina te hoće li uspjeti svojom večerom odnijeti pobjedu, pogledajte u 'Večeri za 5 na selu' od 20.15 sati. Emisiju možete gledati i na PLAYU.