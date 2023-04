Posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5 na selu' protukandidate je ugostila referentica u financijama Mateja Mežnarić. 29-godišnja djevojka dolazi iz mjesta Sveti Križ Marija Gorica, voli nove stvari, a posebno preferira talijansku kuhinju. Obožavateljica je tjestenine, a svojom najvećom vrlinom smatra to što je prilikom spravljanja jela maštovita i snalažljiva. Zbog toga je u emisiji i profitirala jer je kandidate osvojila svojim jelima. Pobijedila je , a u intervjuu za RTL.hr otkrila kako joj je bilo ovaj tjedan te što kaže na razne komentare gledatelja.

Jeste li očekivali pobjedu?

Pobjedu nisam nikako očekivala što sam i rekla dok sam kuhala. Razlog prijave nije bila pobjeda i nagrada već novo iskustvo i upoznavanje novih ljudi, testiranje same sebe u novim situacijama. Nije ugodno niti lako biti pred kamerama. No, kao što sam i rekla, kako bi i svima bilo drago, i meni je drago da sam pobijedila naravno i ovo ću iskustvo pamtiti sigurno!

Osvojili ste tisuću eura, na što ste ih potrošili?

Nagradu još nisam potrošila. Počastila sam sama sebe nekim sitnicama koje mi žene volimo, otišla na piće s društvom, a ostatak tek čeka da se potroši. Sigurno će mi dobro doći sada kako se bliži vjenčanje.

Kako teku pripreme za svadbu? Jeste li nervozni?

Ufff! Naporno je to sve zajedno isplanirati i organizirati, ali eto ostale su nam samo sitnice poput nekih dekoracija i slično. Tako da sve ide kraju polako. Ja sam inače paničar pa sam svakim danom sve nervoznija! Ali sve će to proći dobro. Ako su mladenci raspoloženi, ostalo je nebitno.

Mirjana je tokom cijelog tjedna isticala da kuhari u 'Večeri za 5 na selu' ne smiju imati pomoć. Slažete li se s njom?

Ne znam konkretno što reći na to pitanje. Svoju večeru kuhala sama bez ičije pomoći, a moja mama je pomogla u posluživanju i pospremanju nakon što je sve završilo. Smatram kako nikome od nas nitko drugi nije skuhao osim nas samih. Gospođa Mirjana mogla je pozvati nekog u pomoć, mi ostali s time nemamo nikakve veze. Isto tako, mi ne možemo znati što se kod nekog događa dok kuha jer to ne vidimo, ne možemo reći da netko nije kuhao sam ako to nismo i vidjeli. Svaki drugi komentar je suvišan.

S kojom ocjenom biste ocijenili vašu ekipu ovaj tjedan od jedan do deset?

Želim prvo reći da mi je drago što sam ih upoznala, iskustvo je barem meni bilo ugodno usprkos nekim negativnim komentarima koji su se pojavili. Od jedan do deset moja ocjena je sedam, nedostajalo mi je više priče, smijeha i opuštenosti s njima. Očekivala sam da će se malo više otvoriti za razgovor, ne samo o osnovnim stvarima oko hrane i večera već općenito, da će se pokretati neke druge teme. Možda smo ispali dosadni, ali ne može samo jedna osoba pričati i ispitivati druge cijeli tjedan. Nisu svi ljudi isti, neki su više otvoreni, neki manje i to je tako. Isto tako gleda vas cijela država, neki paze što pričaju i kako će nešto ispasti.

Jeste li Ivani i Maji zamjerili što su u showu sudjelovale skupa iako su prijateljice?

Apsolutno ne! Neka gledatelji shvate, svaka prijava je za sebe. Uostalom, gledali smo kako kuhaju muževi i žene, majke i sinovi, kćeri i majke pa se nije tolika bura digla oko toga. Najlakše je sjediti doma ispred TV-a i komentirati kako se netko urotio protiv nekoga već prvi dan, a nitko od nas se međusobno nije ni poznavao osim njih dvije. U 'Večeri za 5 na selu' sudjeluje petero ljudi, ako figurativno rečeno dvije osobe kalkuliraju s ocjenama to im ništa ne znači jer i dalje ostaju one tri koje stvarno ocjenjuju objektivno i nitko im ne može zagarantirati pobjedu ako jelo koje je spremljeno stvarno nije bilo dobro. Želim reći da je glupo komentirati jela koja niste probali i pričati kako se netko dogovarao. Pa valjda mi koji smo to jeli znamo kakvo je stvarno bilo. Uostalom, o ukusima se ne raspravlja! To je moje mišljenje. Ne zamjeram curama ništa. Ne miješam se u njihove odnose niti ih poznajem da bih išta drugo komentirala.

