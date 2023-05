Sanja je po struci frizerka, no otkrila je kako nema niti jedan dan radnog staža u toj struci. Već dvadeset godina radi kao prodavačica, a posao fizerke više ju ne privlači. Ponekad djeci doma sredi frizuru, no shvatila je da to nije posao za nju. Radi u varaždinskoj trgovini već nekoliko godina, a tijekom večere kandidatima je otkrila kako je nekad bila i mesarka.

"Ja sam vam tri u jedan - mesarka, frizerka i prodavačica", izjavila je Sanja.

Iako kandidati nisu znali da je radila kao mesarka, nisu bili pretjerano iznenađeni jer za Sanju smatraju da se lako snađe u svakom poslu.

"Sanju mogu zamisliti kao mesarku jer mi djeluje svestrano. Ništa mi nije čudno, ona bi se snašla u svakom zanimanju", komentirale su Vesna i Olgica.

