Ovotjednu 'Večeru za 5 na selu' otvorila je 69-godišnja umirovljenica Mirjana iz Gornje Podgore, naselja u blizini Donje Stubice. Svestrana Mirjana puno vremena provodi šetajući okolnim šumama gdje voli otići i brati vrganje. Dok je kuhala, ispričala je kako je imala jedan neugodan susret.

"Jako volim hodati i brati vrganje. Doživjela sam i nesreću – napale su me divlje svinje. Jedva sam pobjegla. Svinja je imala mlade i osjetila je da ja prilazim. Primijetila sam da ih je jako puno, divlje svinje su jako velike… Počela sam bježati kroz šumu skroz do livade i do ceste", rekla je Mirjana i dodala da se sve ovo dogodilo prije tri godine. Dakle, 66-godišnja Mirjana pobjegla je divljim svinjama.

"Imao sam susret s divljom svinjom, i uživo i u loncu", rekao Tomislav, jedini ovotjedni kandidat.

Ostale kandidatkinje zaključile su kako se ne bi voljele naći oči u oči s divljim svinjama.

