Mirna jako razočarana u ljubav: 'On nije imao nimalo ljudskosti, volio je 'švrljati''

Ovotjedna 'Večere za 5 na selu' odvela nas je u Garešnicu i okolicu, a svoje je protukandidate trećeg dana ugostila Mirna Koren. Mirna obožava motore, prirodu i tetovaže, a otkrila je zašto je i dalje sama.

"Ne tražim dečka. Razočarala sam se u posljednjoj vezi. Nisam prestala vjerovati u ljubavi, ali ako netko naiđe, dobro, ako ne, tako svejedno…", ispričala je domaćica kojoj oko odgoja 9-godišnjeg sina Patrika pomaže obitelj.

"Mirna je malo isfrustrirana tom situacijom u kojoj je, ali mislim da podsvjesno jako želi neku sigurnost za sebe i svog sina", komentirao je Borislav koji Mirnu poznaje cijeli život.

"Razočarala sam se jer je dečko volio puno 'švrljati'. Kad smo imali probleme, umjesto da sjednemo i riješimo ih, on je to uvijek izbjegavao. Ne znam, pravio me budalom. Manipulator. Ostala sam jako povrijeđena, pogotovo kad mi je mama nastradala pretprošle godine, to je bilo užas. Umjesto da bude uz mene i da mi kaže neku riječ utjehe, on je ružno reagirao. Nema ljudskosti", zaključila je konobarica Mirna.

