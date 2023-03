Nikolina i Zoran jako kritični prema Oliveru: 'Ne možeš se kititi tuđim perjem'

Domaćin četvrtog dana kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' bio je Oliver Sučević, a gostima je pripremio neke od namirnica koje smo vidjeli i na Nikolininoj večeri. Bilo je tu bunceka, zelja ali i štrudla. Nikolina mu je to dosta zamjerila, a isto su primijetili i Zoran i Matea. Ono što nisu znali jest da se svi jelovnici moraju predati u isto vrijeme kako ne bi bilo nikakvog kopiranja.

"Drugi su kuhali, drugi su se mučili, a on je gotove stvari narezao i stavio na stol tako da… Meni to nije u redu. Dapače, ovo je bila kopija mojeg predjela, Jela sam I puno bolje kobasice i špek. Meni smeta što to nije bilo njihovo, ne možeš se kititi tuđim perjem", komentirala je Nikolina Oliverovo predjelo 'Domaću zakusku', mesnu platu.

Za glavno jelo Oliver je poslužio bunceka, kiselo zelje i krumpir, a Zoranu koji ne jede svinjetinu posebno je pripremio piletinu.

"Mogao je to onda učiniti svatko, smatram da je to podilaženje za višu ocjenu. Također smatram da se glavno jelo ponovilo od ponedjeljka", komentirao je ovu gestu Zoran.

"Kad sam vidjela glavno jelo na tanjuru, meni se smučilo. Mrak mi je pao na oči. Jedino što se promijenilo je bio krumpir kojeg svatko može napraviti. I opet taj kupovni buncek, zelje je bilo tuga. Baš me razočaralo", rekla je Nikolina.

Riječi hvale od Zorana i Nikoline nije bilo ni za domaćinov desert, a ni za poklone. Atmosferu su digli tamburaši pa su natjecatelji i zaplesali.

