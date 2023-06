Nives Perica ugostila je svoje protukandidate u splitskom tjednu 'Večere za 5 na selu' i, uz dobru hranu za koju je dobila 39 bodova, naučila ih o zero waste načinu života kojeg prakticira s obitelji.

„Zero waste je pokret kojim se trudi smanjiti količina smeća koje proizvodimo. Kad smo ja i muž shvatili koliko plastike i papira bacamo počeli smo s razdvajanjem otpada i tek smo onda zapravo vidjeli koliko tog smeća ima i onda smo odlučili da ćemo malo pripaziti kad idemo u kupovinu, da nosimo svoje vrećice, za meso i ribu ponesemo svoje zdjelice…“, rekla je Nives i dodala kako jako veliku razliku čini ukoliko namirnice poput kave, mekinja i žitarica kupujemo iz rinfuze.

„Smeća ne da se proizvodi previše nego to je nemoguće… Svaki artikl je u nekoj plastici, u nekoj kutiji“, rekla je Ljubica kojoj ovaj koncept očito nije stran. Ljubica je inače i vegetarijanka.

„Mislim da još nismo dobro naučili odvajati otpad i da trebamo malo više poraditi na tome“, zaključila je Tea.

Davorin i Vedran nisu skrivali da im koncept zero wastea nije poznat pa su domaćicu pitali da im malo pobliže objasni svoj način života.

„Objasnila nam je jako dobro što je zero waste. Da je još koju minutu govorila, mislim da bi nas kupila u to“, rekao je Vedran no Tea ga je podsjetila da i on može pridonijeti zdravlju našeg planeta.

Ona i Ljubica čestitale su Nives na njezinom zalaganju i zaključile kako na mladima svijet ostaje i kako je lijepo što je tako angažirana oko toga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Emisiju 'Večera za 5 na selu' pogledajte na PLAYU.