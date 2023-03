Nives otvoreno progovorila o borbi s postporođajnom depresijom: 'Zbog ovoga sam dobila krila...'

Studentica Antropologije i mlada majka Nives Perica ugostila je protukandidate trećeg dana 'Večere za 5 na selu' i progovorila o, još uvijek, tabu temi – postporođajnoj depresiji. Nives živi u Kaštel Starom u kojeg se vratila nakon studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Majka je malene Sare te ju je iskustvo majčinsta navelo na otvaranje Instagram profila na kojem objavljuje fotografije svojih kulinarskih recepata. Nakon porođaja, Nives je pala u depresiju, a otkrila nam je kako ju je upravo kuhanje, uz terapiju, izvuklo iz mračnog perioda.

"Baš mi je trebalo nešto da me malo digne i nakon što sam krenula s liječenjem, dobila sam krila i odlučila sam jedan dan: 'Ma idem napraviti taj profil'', rekla je Nives.

Njezina protukandidatkinja Tea rekla nam je kako se s postporođajnom depresijom nosi dosta žena no kako je ona i dalje tabu tema. Iako to u današnjem društvu ne bi trebala biti.

"To je nešto sasvim normalno, to se događa, to se može dogoditi svakome i ne bi trebala biti tabu tema. Mislim da bismo trebali biti puno više otvoreni za takve stvari", rekla je Tea.

Nives je rutina planiranja recepata i kuhanje za kćer Saru pomoglo da joj popuni dan i drži je zaokupljenom. Nadodala je kako strahu od pričanja o tome u današnjem društvu ne bi trebalo biti mjesta. Mnogo se žena nosi s postporođajnom depresijom i treba zapamtiti da života nakon toga itekako ima.

Davorin i Vedran su je podržali i zaključili kako se ne bi željeli naći na mjestu žena.