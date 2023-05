Aleksandra o lijepom izgledu i estetskim zahvatima: '"Idem prema zrelim godinama, ali ne bojim se starenja'

Posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5 na selu' protukandidate je ugostila knjigovotkinja Aleksandra Cvitković. Ova dama dolazi iz Sesveta te za sebe kaže da je osoba puna energije koja u slobodno vrijeme vozi bicikl i hoda. Već je imala iskustva kuhanja pred kamerama, sudjelovala je u jednoj od prošlih sezona 'Večere za 5 na selu' te birala stylinge u 'Shoping kraljici', a s obzirom na to da istinski uživa u kuhanju, odlučila se još jednom prijaviti u popularni kulinarski show.

Tijekom tjedna protukandidati su hvalili Aleksandrin lijep i njegovan izgled, a ona je otkrila i svoju tajnu. "Idem prema zrelim godinama, ali ih se ne bojim, dok ide - ide. Kad stane, stat će. Ne bojim se starenja, svake godine imaju svoju čar", otkrila je knjigovotkinja.

"Svaka dob ima svojih čari, neću to sigurno nikad napraviti. Da budem iskrena, ne znam kako to ide, a igle se strašno bojim. Kad trebam vaditi krv, kad dođem u dom zdravlja i sjednem na stolicu, kada me medicinska sestra treba upiknuti, ova druga pita jesam li dobro, ne vjerujem da bi ikad probala nešto takvo", komentirala je Aleksandra o potencijalnim estetskim zahvatima.

