Aleksandra za RTL.hr o ocjeni koju je dala Deanu: 'Žao mi je, da mogu sad bih to promijenila'

"Nisam osoba koja kalkulira, nikada nikome nisam dala slabu ocjenu, nisam željela niti ovaj put", rekla je Aleksandra Cvitković koja se ovaj tjedan natječe u 'Večeri za 5 na selu'. Ona je već sudjelovala u ovom showu, jednom je čak i pobijedila, a lijepe uspomene su ono što ju veže uz najdugovječniji RTL-ov format. Uvijek se, kaže, odlično osjeća uz cijelu ekipu, a tako je i ovaj tjedan. U razgovoru za RTL.hr ispričala se još jednom Deanu što mu je dala ocjenu šest. Kaže, nije to bilo zbog kalkulacija niti iz ikakve zle namjere.

"Onaj dan kada smo Dean i ja zajedno komentirali večeru, pitali su nas i smatramo li da netko kalkulira. Dean je na to rekao: 'Možda ja'. Bila sam pod dojmom, odnosno nadala sam se da to ne radi te da je to rekao u šali. Bilo mi je žao drugih kandidata. No, iskreno, svi su bolje kuhali od njega, zaista nisam kalkulirala, ali dati visoku ocjenu samo da me netko ne bi popljuvao? Nisam išla na to. Kod gospođe Goge je bilo sve odlično, kod Marija je desert bio dobar i dala sam mu ocjenu osam. Kod Ane mi je bilo sve odlično, a kod Deana mi je isto bilo dobro, no ne i najbolje. Ipak, sada mi je jako žao mu nisam dala veću ocjenu", rekla je Aleksandra.

U show se nije prijavila zbog pobjede već zbog unuka koji je fasciniran kamerama i ostalom opremom. Željela je da i on iskusi sve što je i ona prije 15 godina kada je prvi put sudjelovala u 'Večeri za 5 na selu'. Žao joj je što je fokus sad prešao na nešto drugo...

"Dean mi je iznimno draga osoba, njega sam zvala i ispričala se, a najbitnije je da smo si svi ostali dobri. Nisam imala namjeru dati nikome manje od osmice, ali tako je ispalo kada sam uzela sve u obzir. Ponijela me ta njegova izjava i to što mi je njegova večera bila najmanje dobra. Žao mi je", zaključila je Aleksandra.

