Anica otkrila: 'Rano sam s tatom otišla u Njemačku, imala sam petnaest godina'

Umirovljenica i nekadašnja ugostiteljica Anica Zoraja zatvorit će osječko-baranjski tjedan 'Večere za 5 na selu'. Anica je rodom iz Višnjevca, no živi na relaciji Njemačko-Hrvatska. U kulinarsku emisiju prijavila se kako bi se družila s ljudima. Za sebe voli reći da je stroga, ali pravedna. Obožava kuhanje, druženje i odlaske u kazalište. U kuhanju je veseli raznovrsnost, a svojim namirnicama odlučila je kandidatima priuštiti pravi spektakl za nepce.

"Mislim da je tajna mladolikog izgleda kod mene u tome što se družim s mlađim ljudima i volim uvijek nešto novo čuti i naučiti. Mislim da je to ta tajna", napisala je Anica. "Aktivna jesam, nikad ne mirujem, volim se baviti sportom što u mladim danima nisam imala vremena, troje djece je trebalo othraniti. Oni me potiču, moje kćeri mi, čim se ne našminkam ili nisam u formi, odmah opomenu", ispričala je Anica.

"Rano sam s tatom otišla u Njemačku, imala sam petnaest godina. Dobro sam se osjećala u Njemačkoj, prvo vrijeme to nije bilo tako ok jer jednostavno nisam jezik znala. Nijemci su bili zahvalni što smo mi tamo jer smo bili jedni od vrjednijih ljudi. Često se vraćam u moju dragu Slavoniju koje mi je puno srce. U Njemačku dolazim zbog djece, odem tu i tamo i raditi jer novaca nikad nije dosta", zaključila je dama. Obožava čitanje poučnih knjiga, uči ono što nije imala prilike u mladosti naučiti, a u Njemačkoj je završila školu i za masera. "Obožavam to, profesori su mi rekli da imam zlatne ruke. Volim ljudima pomoći i to sam ja".

Ekipa od Anice ima visoka očekivanja, a hoće li ih ispuniti, provjerite u 'Večeri za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u!