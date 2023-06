ANKETA Martina nakon slanog jela obavezno pojede nešto slatko. Imate li i vi takvu naviku?

Konzultantica Martina Hajdari vrlo je komunikativna osoba, a tijekom prirpeme večere ispričala je mnogo pojedinosti o sebi, ali i svojoj obitelji. Majka je, u sretnom braku, a nakon nekoliko godina života provedenih u inozemstvu, vratila se u svoj rodni kraj. Tijekom pripreme deserta ispričala je i kakve su joj prehrambene navike.

"Odgovara mi slatko nakon bilo kojeg obroka. Prije nisam bila takva. Muž me navukao na slatko, a prije nikada ne bih nikada nešto takvo pojela. Najela bih se kao čovjek i onda ne bi bilo mjesta za ništa drugo. On to prakticira, a sada i ja. Ne mogu zamisliti da završim neki obrok, a da ne pojedem nešto slatko", rekla je Martina.

Još jedna Martina ovoga podravskoh tjedna 'Večere a 5 na selu' otkrila je kako to rade i njezini sinovi.

U anketi RTL.hr otkrijte nam imate li i vi takvu naviku, da poslije slanoga uvijek pojedete nešto slatko.

