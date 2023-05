ANKETA Sirnica ili burek sa sirom? Kako vi kažete? Olgica kaže ovo drugo, a neki su joj to zamjerili

“Burek je samo s mesom, a sve ostalo su pite”, kaže se u narodu. No, svatko ima svoju teoriju, kada su laici u pitanju. Olgica je u prvom tjednu 'Večere za 5 na selu' spremala bosanska tradicionalna jela, a kada je predstavljala sastojke za krompirušu i sirnicu, rekla je da sprema - burek. Simpatičnoj Bosanki gledatelji su na društvenim mrežama istaknuli pogreškicu, no nitko joj to ne zamjera.

"Sve su pite burek (turska riječ za pitu) s različitim punjenjem, bravo domaćice!", napisao je jedan obožavatelj. Olgica se pohvalila kako je mnogo puta svojim gostima spremala takvo nešto te kako su svi bili oduševljeni.

Inače, Olgica se rodila u Novom Travniku, a spletom okolnosti je završila u Novom Marofu. Tu je upoznala i supruga, a tijekom večere je rekla kako se osjeća - i kao Zagorka i kao Bosanka.

