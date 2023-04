ANKETA Tost sa šunkom, salamom i vrhnjem: Je li ovo predjelo dostojno 'Večere za 5 na selu'?

'Family snack' naziv je predjela kojeg je domaćica Martina poslužila svojim gošćama. Radi se o tostu sa zapečenim sirom, salamom i vrhnjem, uz koje je poslužila dva krastavca. Planirala je i rajčice, ali nije ih nigdje pronašla. "To je uspomena na djetinjstvo", rekla je domaćica. Kandidatkinje su ga pohvalile zbog okusa, ali ne i zbog ideje. "To je po meni bezveze", rekla je Vanja, a i ostale su komentirale kako je to sve previše jednostavno. Većinu njih taj tost nije asocirao na djetinjstvo.

Donosimo i recept!

Sastojci:

Tost, sir, tirolska salama, kiselo vrhnje i jaja

Priprema:

Sir i tiroslska salama naribaju se te se doda kiselo vrhnje i jaja. Ujedinjena smjesa maže se na tost i stavlja se u pećnicu i peče na 180 stupnjeva Celzijevih, otprilike 15-ak minuta.