Bojana je posvećena mama i umjetnica: 'Majčinstvo me jako promijenilo. Otkako sam rodila, ponovno učim'

Kiparica i mlada mama Bojana Modalek ima 27 godina, magistra je primijenjenih umjetnosti, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavila se jer u nizu svojih interesa bilježi i veliku ljubav prema kuhanju. Usto, voljela bi steći neko novo životno iskustvo. Slobodno vrijeme provodi u prirodi, a usto uživa i u čitanju knjiga. Kreativna je i avanturističkog duha.

"Iz Vukovara sam i trenutno živim u Vukovaru, ali ću danas kuhati u Osijeku. Završila sam Akademiju primijenjenih umjetnosti, smjer kiparstvo, a trenutno sam nezaposlena. Mama sam dvogodišnjaka i zadnje dvije i pol godine mi je fokus na tome", ispričala je Bojana. "Majčinstvo me jako promijenilo, ja otkad sam ostala trudna i rodila dijete, moj život se promijenio iz temelja. Otada ponovno učim, samo neku drugu školu", dodala je.

"Naučila sam da odgajati dijete znači i sebe preispitati i sebe još malo odgojiti. U zadnje vrijeme istražujem i učim i pokušavam doći do tog svog životnog poziva. Imam ideju u budućnosti raditi nešto što me ispunjava i zabavlja. Upoznajem svoje znanje i iskustvo da to kasnije primijenim u radu. Da znam što ću raditi, već bih to radila", zaključila je mlada dama.

