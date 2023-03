Kiparica i mlada mama Bojana Modalek ugostila je protukandidate u četvrtoj večeri osječko-baranjskog tjedna u 'Večeri za 5 na selu'. Magistra primijenjenih umjetnosti u kulinarsku emisiju prijavila se jer uživa u kuhanju, a usto ima i niz drugih interesa. U dom svojih prijatelja iz Osijeka ugostila je poduzetnicu Mirjam Koški, računalnog tehničara Ivana Leljaka, farmaceutsku tehničarku Kristinu Vargu te umirovljenicu Anicu Zoraju. Bojana je svoju večeru spravila od zanimljivih namirnica na kojem su se našli i - turkinja, butternut tikva, mljevena junetina, batat, orasi, datulje i kokosovo ulje. Za svoju večeru dobila je 36 bodova te trenutno dijeli drugo mjesto s Kristinom. Bojana je kandidate oduševila svojom večerom - jelima i sjajnom atmosferom.

Foto: RTL

Bojana je pripravu svoje večere započela predjelom kojem je nadjenula ime 'Đinđer mix'. "Đinđer - đumbir? Nije bio na popisu, ne znam ni kako bih ovo dešifrirala. Pretpostavka", izjavila je Mirjam nakon što je vidjela naziv predjela. Za predjelo će zapravo Bojana poslužiti juhu! "Obožavam sve vrste juha, volim probati sve, a od tikve juhu, dapače", izjavila je Anica o juhama kao predjelu. Osim tikve, u juhu su išli i bundeva te batat. Bojana je tijekom obrade tikvi imala problema s dubljenjem istih, no uspjela je izboriti se s njima. Nakon što je izvojevala bitku s tikvama, Bojana se prebacila na pripravu deserta 'Slatko i lako'. "Desert je 'slatko i lako', to bi trebali biti orasi i datulje, možda je izvadila košticu iz datulje pa ih puni orasima, to mi nekako ima smisla", pretpostavio je Ivan o slatkom Bojaninom jelu. Donekle je bio u pravu, datulje su igrale veliku ulogu u njezinom predjelu. Od čokolade, datulja i oraha spravila je Bojana kuglice koje su potom otišle na hlađenje. Nevolje je imala i pri pripravi deserta, a nakon intervencije štapnim mikserom uspjela je spasiti situaciju. Nakon dovršavanja predjela, Bojana se uspjela domoći i glavnog jela - 'Klasike hit'. "Klasika hit? E sad znam, sve je rekla", poručio je Ivan. Glavno jelo je zapravo bila musaka, klasično jelo koje je usto uvijek pravi hit. "Mislim da ću otići gladna", poručila je Mirjam kroz smijeh uoči Bojanine večere. "Radujemo se probati u svakom slučaju", zaključila je poduzetnica.

Muka po pripravi večere prošla je, a ekipa se zaputila u kombiju prema Bojani i njezinoj večeri. "Bit će zanimljivo danas", otkrio je Ivan. "Možda nas iznenadi ugodno s obzirom na sastojke, možda će pokazati svoju kreativnost", otkrila je Mirjam. "Uzela sam sendvič", zaključila je Kristina razgovor o večeri koja ekipu očekuje kod Bojane. Nakon što su i kod Bojane došli s pjesmom, a ona im je ubrzo za aperitiv ponudila domaću šljivovicu, medicu i liker od trešnje. "Domaćica je bila danas mrak, mislila sam da će piti sputanija, ali je bila baš opuštena", jasna je bila Mirjam nakon što je stigla kod Bojane. "Trešnja je bila fina, možda mrvicu prejaka, volim slatkastija pića, ali bila je dobra", dodala je Kristina.

Nakon lijepe dobrodošlice, Bojana je ekipu odvela do predjela. Ekipi je predstavila svoj 'Đinđer mix'. "Juha je izgledala jako lijepo s bučinim uljem i sjemenkama", komentirala je Mirjam predjelo. "Juha je bila jako ukusna, bojala sam se samo turkinja hoće li se osjetiti jer je ona slatka, ali nije se osjetila. Bila je jako ukusna juha", dodala je poslije Mirjam nakon što je juhu probala. "Meni je juha bila dobra, jedino što volim kad je malo oštrija i ljuća, ali ok, svatko ima svoj ukus", zaključila je Anica. Juhu je pohvalila i Kristina, a nakon svega stiglo je glavno jelo.

Bojana je glavno jelo - musaku, predstavila na prekrasnom žutom tanjuru. "Glavno jelo je bilo kao kod kuće, onako domaća atmosfera. Stavljala nam je u tanjur", ispričao je Ivan koji inače nije ljubitelj musake. "Nije jednostavno za praviti je, ali je jednostavno jelo. Očekivali smo nešto drugačije, možda neki novitet", dodala je Mirjam. "Nije ništa sakriveno, bolje nego da nešto izigrava ili glumi", ispričala je Anica o domaćici koja je iskreno tijekom jela priznala da nije najvještija u kuhinji.

Stigao je na kraju na stol desert. Slatke kuglice od datulja, oraha i bučinog brašna s čokoladnom kremom i kokosovim uljem posljednje je što je stiglo na stol. "Interesantan desert je bio, razmišljala sam samo kako ću ga jesti", ispričala je o desertu Anica. "Fino je ovo", komentirala je potom nekadašnja ugostiteljica. "Šokantno, ali fino", poručila je Bojani Kristina. Mirjam je također pohvalila desert. "Sve u svemu, ukusan je bio". Pohvale su stigle sa svih strana, a onda je na red stiglo i iznenađenje.

Bojana je ekipu uposlila kiparstvom, a kandidatima je to bilo jako simpatično. "Antitalent sam za umjetnost, ali utješilo me kada sam vidjela da je Kristina još veći antitalent", ispričala je Mirjam. Kandidati su se poigrali, a Bojana je u konačnici na svojoj večeri bila itekako sretna i zadovoljna. "Bojana je ispunila moja očekivanja, ostavila me pod dobrim dojmom, svaka čast, srušila si predrasude koje je netko imao. Pozitivno me očarala", otkrila je Kristina. U konačnici je za svoju večeru Bojana dobila 36 bodova te trenutno dijeli drugo mjesto s Kristinom.

U utrci za glavnu nagradu i dalje su Mirjam i Ivan te Anica, koja kuha sutra. Hoće li Anica pomrsiti račune Ivanu i Mirjam, ostaje vidjeti u 'Večeri za 5 na selu' od 20.15 sati samo na RTL-u!