Danas kuha Lucija: 'Neka sve ide poštenim putem pa da pobijedi najbolji'

„Trenutno radim kao administratorica u jednom knjigovodstvenom servisu, majka sam dvoje male djece, a velika su mi strast teretana i ples. Ima dvoje male djece i uvijek nedostaje vremena, ali napokon sam našla vrijeme da se posvetim sebi, treningu, radu na sebi i uživam u tome. Spoznala sam da se kao osoba još nisam potpuno dovršila i da nisam u potpunosti zadovoljna, ali radim na tome da prvenstveno najviše zavolim sebe“, iskrena je Lucija koja je šest godina trenirala rukomet.

„Optimistična sam, vesela i energična osoba, uvijek za akciju, izazov i društvo. Naravno, imam i mana; naivna sam, puno pričam, ali mislim da sam dobar prijatelj, ali neka to cure same prosude“ , kaže 28-godišnjakinja i nastavlja: „S obzirom na to da sam samohrana majka, podrška mojih prijateljica stvarno je nešto što mi najviše u životu znači, stvarno ne bih mogla bez mojih cura. Cijeli moj život je dosta turbulentno tako da su potrebne konstantne prilagodbe, ali zahvalna sam na svim iskustvima; i onim pozitivnim i negativnim, isto tako i ljudima koji su prošli i otišli iz mog života jer svatko od njih je imao svoju ulogu i svako iskustvo cijenim. Moja je filozofija života - živi život, ne ugađaj drugima, radi ono što želiš i što voliš. Voljela bih jedino da se mogu u poslovnom smislu pronaći, da radim ono što volim, ali sa svim drugim područjima svog života stvarno sam prezadovoljna.“

A koja su Lucijina očekivanja od 'Večere za 5 na selu'? „Naravno, svatko od nas volio bi pobijediti, ali neka ide poštenim putem pa neka pobijedi najbolji. Prijavila sam se zato što volim izazove, volim nova iskustva, upoznavati nove ljude pa evo još jedan na popisu mojih izazova.“

