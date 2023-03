Danas kuha simpatična majka sinčića: 'U emisiju su me prijavili kumovi!'

„Dolazim iz jednog malog mjesta Strašnik, a trenutno živim u Petrinji s mužem i sinom. Po struci sam prodavačica, ali sam se prekvalificirala za poslovnu tajnicu i ekonomisticu i sad trenutno radim kao tajnica u jednoj udruzi u Petrinji“, kaže 22-godišnjakinja koja svoje slobodno vrijeme najradije provodi uz sinčića. „Uz malo dijete nemam baš puno hobija; uglavnom sam orijentirana na čišćenje, kuhanje, dolazak kod svojih i pomaganje njima, druženje sa životinjicama i tako. Moj muž i sin moje su utočište, a doznala sam da sam trudna mjesec dana prije potresa. Prvih tjedan dana spavali smo po automobilima i u garaži na podu pa kad smo kupili kuću, to je bila glavna prekretnica u našem životu, naše utočište i postali smo puno mirniji“, otkriva Matea čija je obitelj nakon potresa kupila novi dom u Petrinji.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Matea je 15 godina igrala rukomet, no nakon jedne ozljede morala je na rekonstrukciju cijelog koljena. „Sport je bio i ostao važan dio mog života, mogu reći da me sport odgojio. Nažalost, imala sam peh, brojne ozljede su me sustigle i onda sam ostala trudna, ali nadam se da ću se nekim dijelom vratiti rukometu, koji mi dosta nedostaje. Kad igram rukomet i uđem u dvoranu, osjećam se doma i sigurno. Dvije godine praktički nisam stala na parket tako da je ovo danas samo potvrdilo moje osjećaje i vratilo me natrag“, iskrena je Matea i objašnjava kako je završila u popularnom kulinarskom showu. „Nisam se nadala da ću uopće biti u 'Večeri za 5 na selu', prijavili su me kumovi iz zezancije, ali kad je došla prilika, zašto ne prihvatiti?! Pobjeda mi nije bitna, nego da se dobro zabavimo, da bude dobro društvo, da se slažemo, a ne da se svađamo i nadam se da će danas biti jako dobro.“

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

