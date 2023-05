Danas kuha Vesna: ''Nakon 'Ljubavi na selu' moj je ljubavni život turbulentan!''

„Inače sam iz Zagreba, a već devet godina živim u Varaždinu. Po struci sam krojačica, no već četiri, pet godina radim kao pomoćna radnica u kuhinji. Iskrena sam, vedra, vesela, komunikativna, volim šalu… U slobodno vrijeme volim se odmarati, ići na masaže i puno se šetati uz Dravu. Promatram patkice, i to djeluje jako opuštajuće“, kaže 52-godišnjakinja koja je gledateljima poznata iz posljednje sezone emisije 'Ljubav je na selu', gdje je bila u potrazi za ljubavlju.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

„I dosad su me puno znali, a sad puno više, čak me i pitaju da se fotografiraju sa mnom. Nakon te emisije moj je ljubavni život turbulentan, nešto je u zraku, a vidjet ćemo što se biti od toga. Želja mi je bila vratiti se na televiziju pa sam se prijavila u 'Večeru za 5 na selu', a možda i kasnije bude nešto, nalazim se u tome“, kaže večerašnja domaćica koja jako voli kuhati. „Obožavam raditi u kuhinji, volim kuhati, i to mi je bi jedan veliki plus da još nešto naučim što nisam znala. Kod kuhanja me privlači sama priprema, volim prvo sve dobro pripremiti i onda ići raditi nešto. Hobi mi je zapisivanje recepata, a volim gledati i kulinarske emisije i isprobavati nešto novo. Mislim da imam malu prednost što radim u kuhinji, možda sam vidjela kako se nešto priprema što oni nisu. Potrudit ću se da moje bude sve savršeno s tom mojom prednošću“, zaključila je Vesna.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Hoće li joj kulinarsko znanje biti prednost ili mana - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.