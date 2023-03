David osvojio senzacionalnih 40 bodova, oduševio ekipu: 'Svaka čast, rasturio si!'

Medicinski tehničar David Kučinić ugostio je protukandidate četvrtog dana 'Večere za 5 na selu'. Davidu su u goste stigli njegova majka i voditeljica računovodstva Ljiljana Kučinić, fizioterapeut Zlatko Stošić, pravnica Dragana Cindrić i gerontodomaćica Spomenka Zajc. David je ljubitelj tradicionalne kuhinje i domaćih namirnica, a svoju večeru odlučio je spraviti od namirnica kao što su pastrva, bademi, mljeveno meso, naranče, tikvica, paprike i mozzarella. David je za svoju večeru dobio 40 bodova, a simpatije je osvojio zbog sjajne atmosfere i ukusnih jela.

David je pripravu večere započeo desertom kojeg je nazvao jednostavni kolač naziva 'Nikad lakše'. "Naziv baš i ne obećava - nikad lakše", komentirala je Ljiljana, a Zlatko je dodao da će biti zanimljivo vidjeti što se iza naziva krije. "Naranča i bademi, pa da, nikad lakše, možda će oguliti naranču i okolo staviti bademe. "Ovo je moj prvi kolač u životu koji ću napraviti", otkrio je David tijekom priprave deserta. Nakon što je desert stavio na hlađenje, David se prihvatio predjela koje je nazvao 'Dobrini valovi'. "Zanimljivo", komentirala je Dragana, a Zlatko je dodao da mu se njegov prijatelj čini dosta tajanstvenim kad su nazivi jela u pitanju. "Moglo bi biti nešto s mljevenim mesom", dodao je. "Možda tikvice, paprika", zaključila je Dragana. David je uskoro otkrio o čemu se radi - za predjelo je isplanirao poslužiti slanu tortu. "Ispekao sam palačinke koje ću filati", otkrio je David. Glavno jelo nazvao je David 'Potočni poklončić', a radilo se o pastrvi. "Ovdje će biti ta riba", zaključila je Dragana, a složili su se i Spomenka, Ljiljana te Zlatko. Pastrvu je David stavio u škartoc, s povrćem. Uslijedila je njegova borba s filetiranjem, a unatoč skepsi protukandidata, uspio je. Nakon što je David završio s pripravom večere, dekoraciju stola preuzela je njegova djevojka Karolina. "Vjerujem da me neće zeznuti", poručio je David.

Dok su Karolina i David dekorirali stol za njegovu večeru, ekipa u kombiju polako se približila njegovom domu. "Mama nam je zabrinuta", primijetila je Dragana Ljiljaninu zabrinutost. "A ne znam ja kako će nam on to izvesti", odgovorila je Ljiljana. Tremu je umjesto sina imala majka! Spomenka je dodala da od Davida nema prevelikih očekivanja, a Dragana se našalila da bi ih mogao dočekati i prazan tanjur! No, nisu bile ni približno u pravu.

David ih je dočekao ispred svog doma. "David je na dočeku bio dobro raspoložen, vidi se da je bio pod stresom, ali to je onaj pozitivan stres", zaključila je Dragana nakon dolaska. "Na aperitivu je bio dosta raspoložen, možda je htio malo prikriti da je nervozan i da ga malo pere trema. Pokazao nam je time da je uspio sve savladati", ponosna je bila Ljiljana na sina. "Popili smo jednu rakiju od kruške za aperitiv, bila je dosta jaka", komentirala je Dragana piće koje je David poslužio, a Spomenka se složila: 'Uf, odmah me u glavu šviknulo".

Nakon žešćeg aperitiva, ekipa je sjela na predjelo - 'Dobrine valove'. Uz strah da kandidati neće biti svime zadovoljni, krenuo je hrabro s večerom, a Zlatko je odmah pružio podršku. "Iznenadio si me, fino je!", poručio je fizioterapeut prilikom predjela. "Bilo me jako strah", nadovezao se David i rekao da se nije želio 'izblamirati' pred kandidatima. "Okus je bio odličan", komentirala je Dragana. "Misliš sam da su kore od tijesta, jako fino", dodao je Zlatko komentirajući predjelo. "Lovorov list uz ove lazanje meni ide uz ovo jelo, meni taj okus paše", zaključila je Ljiljana i pohvalila začine svog sina.

Ekipa je nakon toga krenula dalje na glavno jelo. 'Potočni poklončić' je stigao, a Dragana se bojala da im David ne bi podvalio mačka u vreći! Spomenku je izgled glavnog jela očarao, a sjajne atmosfere nije nedostajalo ni tijekom glavnog jela. Nakon što se malo opekla krumpirom, dokazala je još jednom svoju zabavnu stranu. "Suze mi idu, ne mogu s vama ni jesti", kroz smijeh je ispričala Spomenka. "Bilo je fino, super je začinio, pojela sam s guštom", poručila je nakon glavnog jela Dragana. Složili su se i ostali kandidati, a onda je stigao desert!

Desert 'Nikad lakše' stigao je na stol, no ne prije smicalice. Gostima je, prije kolača, poslužio naranču i bademe. "Kao što naziv govori - nikad lakše", kroz smijeh je gostima poručio David, a Spomenka i ostatak ekipe bili su u čudu. "Malo sam se šokirala, ali sve je ok", komentirala je. "Desert je bio toliko čudan da sam mislila da ću se ustati i otići kući", kroz smijeh je dodala Dragana. Morao je David otkriti o čemu se zapravo radilo pa je ubrzo stigao pravi desert. "Izgledom i okusom je bio odličan", rekla je Ljiljana. "Kolač je jako fin", Spomenka je poručila.

David je na kraju ekipi poklonio domaću rakiju, a ubrzo su stigli i komplimenti za njegov trud. Na kraju je stiglo i iznenađenje - Premium band, koji je do kraja užario atmosferu. "Jako sam zadovoljna, sve je bilo po ukusu, nemam što reći", zaključila je Spomenka večeru lijepim riječima. "Mogu reći da mi je malo pao kamen sa srca. Atmosfera je bila odlična, mislim da bi ova večera mogla biti jako dobra", rekao je David na kraju svoje večere.

Uslijedili su i odlični bodovi - Dragana je i Davidu dala desetku te poručila: "Davide, svaka čast, rasturio si". Uslijedile su i ostale desetke - pa je David osvojio maksimalnih 40 bodova. David tako dijeli prvo mjesto s Draganom i Zlatkom, a hoće li im se pridružiti i Spomenka - ostaje provjeriti od 20.15 samo na RTL-u!