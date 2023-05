Dean se prisjetio nagrade koju je osvojio na brodu: 'U sedam mjeseci izgubio sam 27 kilograma, bilo je teško'...

Voditelj restorana Dean Medur dolazi iz Velike Gorice, trenutno radi u Švicarskoj, a u Hrvatsku dolazi zbog supruge i djece. Ugostit će protukandidate pretposljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5 na selu', u koju se prijavio ponajprije zbog ljubavi prema kuhanju i dobre zabave.

Osim kuhanja, u slobodno vrijeme voli ići na pecanje i družiti se s prijateljima. Najviše uživa u jelima domaće kuhinje, uvijek rado priprema piletinu, odnosno voli peći pileća krilca, a kad spravlja neko jelo, najviše mu smeta što je previše pedantan jer ga to usporava.

Tijekom kuhanja, Dean je progovorio o svom poslu. Poznavanje stranih jezika je obavezno. "Jezik je obavezan, ne samo jezik, nego i kultura da bi predstavio Europu, uglavnom su sve stranci iz Kanade i Amerike, Novi Zeland i Australija. Stres je, uči se svake godine nešto novo i to je to", otkrio je Dean.

Foto: RTL RTL

Budući da radi u inozemstvu čitav život, a trenutno kao voditelj restorana, pun je anegdota. "Dobio sam kao Oscara, imao sam najjače ocjene od svih turista koji su došli na brod. Podržali su se u svim segmentima i dali mi najviše ocjene. U tih sedam mjeseci izgubio sam skoro 27 kilograma, bilo je teško, ali eto, dan danas je to nešto nezaboravno", prisjetio se Dean.

"Plakao sam kad sam dobio tu nagradu, skandirali su, prekinuli večeru i to je bilo to. To je nešto što se ne zaboravlja", zaključio je.

