Direktorica nogometnog kluba, model i novinarka! Maria otkrila: 'Nekad se osjećam kao statua'

Maria Horvat poznato je lice brojnim obožavateljima showa 'Gospodin Savršeni'. U 'Večeru za 5 na selu' prijavila se iz želje za novim iskustvom, iako je priznala da u kuhinji baš i nije vješta. Obožavateljica je mediteranske kuhinje te će upravo na tom tragu biti i večera koju će poslužiti protukandidatima. Magistra novinarstva slobodno vrijeme provodi u teretani, a bavi se i modelingom. Svestrana Maria ima titulu s izbora ljepote, a bila je i najmlađa direktorica nogometnog kluba u Hrvatskoj - NK Rudeš.

Nakon svijeta nogometa, Maria se vratila medijima pa je karijeru nastavila kao voditeljica u jednoj emisiji koja se bavi tv prodajom. "Uza sve ovo, bavim se i modelingom. To je jedna od mojih strasti, uživam biti fotomodel u raznim kampanjama. Počelo je to tako da sam prijateljicama pomagala snimati za njihove brendove, a onda je postalo ozbiljnije. Kao fotomodel se nekad osjećam kao statua koja mora prezentirati brend, a ne sebe, ali to je takav posao i toga mora biti svjestan svatko tko se time bavi", otkrila je Maria o poslu modela.

Foto: RTL RTL

Slobodno vrijeme voli provoditi u teretani, voli igrati tenis te provoditi vrijeme s prijateljicama. "Čitamo modne časopise, odemo na kavu, pišemo kolumne, a ja se osobno bavim i pisanjem novinskih članaka", otkrila je Maria. Ljubav prema kuhanju je, kaže, nastala kada je počela živjeti sama. S 18 godina se osamostalila te naučila kuhati. "Željela sam dokazati da i ja mogu nešto jestivo skuhati", zaključila je!

Hoće li protukandidati cijeniti njezin trud i vještine u kuhinje, pogledajte u 'Večeri za 5 na selu' od 20.15 samo na RTL-u!