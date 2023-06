Ekipa riječkog tjedna 'Večere za 5 na selu' dosad se najviše opustila kod Željka na večeri. Čak je bilo i međusobnih podbadanja, a najviše se to odnosilo na najbrbljavijeg kandidata - DJ Bakija.

"Raspričao se i opustio se, a da bolje zna hrvatski jezik, još bi on više pričao", rekla je Marija za svog prijatelja Štefana i potom kroz šalu dobacila DJ Bakiju.

"Nije mogao zbog tebe doći do riječi", rekla je. On se pravio uvrijeđen te je i to nasmijalo ekipu.

"Odsad više ne pričam, sada samo gledam u publiku. Prvo ja i šest mjesta prazno", komentirao je. No, njegova tišina nije dugo trajala.

"Ne može on šutjeti, on je takav tip, ali je sve u svemu simpatičan", rekla je Mirjana, a s njom se složio i Željko.

Emisiju 'Večera za 5 na selu' pogledajte i na PLAYU.