Domaćica Ivana: 'Bolest sam doživjela kao blagoslov jer me natjerala da promijenim svoj život'

„Rođena sam u Osijeku, a trenutno živim u Ogulinu. U braku sam bila devet godina i iz toga braka imam troje djece; mi smo se poštovali, ali nismo se baš voljeli onako kako treba. Nakon braka sam upoznala dečka kojeg sam baš voljela i s njim imam jedno dijete, ali nažalost, nismo ostali zajedno. Jako sam zadovoljna svojom djecom i ponosna sam na njih. Jako su dobri s obzirom na to da smo sami, a ima nas. Često zna biti i komplicirano i teško izvesti neke stvari, ali uspijemo se sve dogovoriti, uspijemo se složiti, manje-više sve radimo zajedno, dobri su, slušaju me i onda sve to nekako ide“, otkriva 37-godišnjakinja koja je po zanimanju medicinska sestra, no trenutno je nezaposlena i bavi se odgojem svoje djece.

„Jedan od najtežih perioda u mom životu bio je kad sam oboljela, bolovala sam od lupusa i sve živo na meni se raspalo; od onog iznutra što se ne vidi do kože izvana koja se vidi. Bilo je jako teško, tad sam imala dvoje djece i mislila sam da nema izlaska iz toga. Trajalo je dugo i bilo jako komplicirano. Baš ta bolest mi je najveći blagoslov jer sam tek u tome shvatila koliko ne živim i koliko je život nešto sasvim drugo. Ti su me trenuci potpuno izmijenili, tek posljednjih nekoliko godina sam zdrava i živim sasvim drugačije nego što sam prije toga. Vjera je moment koji nađeš kad dođeš u situaciju da nemaš drugog izlaza tako sam i ja kroz tu bolest. I još dodatne komplikacije zbog ljudi oko sebe, svatko gleda sebe i nemaš nikoga baš kad ti treba, tada dođeš do vjere i jedino tako nađeš utjehu i uže da izađeš iz rupe u koju si upao“, iskrena je večerašnja domaćica.

Ivana voli kombinirati slavonsku i ličku kuhinju, a na pitanje zašto se prijavila u 'Večeru za 5 na selu', kaže: „Želim upoznati neke nove ljude, ne isključivo da bih nekoga upoznavala, nego već dugo se krećem među ljudima istog načina razmišljanja i htjela sam doživjeti druge osobnosti, druge ljude da malo podignem sebe, da si vratim u glavi nekakvo mišljenje da nas ima različitih. Trebalo mi je to da doživim, vidim i da se malo krećem među različitim ljudima. Očekujem da se svi dobro zabavimo i da se malo svakodnevica razbije i da svi fino jedemo tjedan dana.“

