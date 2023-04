Domaćica Mirna: 'Roditelji su brzo shvatili da su mi dali pogrešno ime'

„Majka sam jednog dječačića, on je moj junak, moje sve. Radim u kafiću, počela sam nešto malo s fitnessom, moram zbog kralježnice“, kaže 29-godišnjakinja koja je 2018. ozlijedila kralježnicu na poslu. „Vesela sam, volim puno brbljati, a mana mi je što sam jako tvrdoglava i kad si nešto utuvim u glavu i ako nije to kako treba biti, onda ispadne show“, nastavlja večerašnja kuharica i objašnjava kako su i njezini roditelji uvidjeli da su joj dali pogrešno ime.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Osim kuhanja, Mirna ima još neke hobije. „Jako sam društvena osoba i čim je ljeto, sjednemo na motore i kud nas put nanese. Većinom sam u muškom društvu, ne znam što cure imaju protiv mene, nitko mi neće reći. Obožavam se provoditi; bio to kafić ili nekakva fešta, jako se veselim motosusretima, a volim i popiti. Članica sam oldtajmer kluba, to volim od malih nogu, tu mi je ljubav prenio otac koji je jedan od osnivača. Obožavam stare automobile, traktore, bicikle, sve što je staro ja obožavam. Idem polagati za jači motor, jedva čekam, a motor me već čeka kod kolege u garaži“, kaže Mirna koja jako voli i životinje i prirodu.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

„U 'Večeri za 5 na selu' bitan mi je provod, da smo svi veseli, da bude veselo, a ne kao da smo na sprovodu. Nisam došla zbog pobjede, nego zbog društva i novih poznanstava. Nadam se da ćemo svi ostati dobri kad ovo sve završi.“

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Kako će se ekipa provesti kod Mirne - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u.