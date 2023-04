Domaćin Borislav: 'Nije mi bitna pobjeda, nego dobra zafrkancija'

„Karakterno sam težak, jako sam uporan i tvrdoglav. Predsjednik sam i osnivač Oldtimer kluba Kurbla, koji je osnovan 2005. godine. Prije nekih 18 godina iz neke zafrkancije krenuli smo u osnivanje kluba moj prijatelj Ante i ja i mislim da smo relativno dobar klub u Hrvatskoj jer za nas se zna“, kaže 63-godišnjak koji se bavi i obnavljanjem starih vozila, a jako voli kombije i još puno toga. „Hobi mi je pirografija, to mi dođe kao apaurin. Kad sam prebukiran raznim informacijama, onda sjednem i nešto crtam jer se tad baš odmorim i opustim.“

Borislav kaže da s namirnicama koje ima na raspolaganju uvijek napravi fino jelo, ali ga ponekad ne posoli dovoljno. „U 'Večeru za 5 na selu' prijavili su me drugi jer nisam baš bio za to, ali onda mi je moj prijatelj Ante pustio bubu uho kako bi to bilo dobro napraviti u klubu da se malo pokaže i taj dio. Onda sam odlučio da ću se izložiti i ovaj put. Nije bitna pobjeda, nego dobra zafrkancija, a mislim da će večeras tako i biti“, zaključuje Borislav.

A kakva će biti atmosfera kod Borislava na večeri - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.