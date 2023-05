Domaćin Dean: 'Cijeli život sam odvojen od obitelji i putujem negdje, to je moja svakodnevica'

„Ima suprugu, dvoje djece i živimo skladno i veselo. Nikad nema nekih rasprava kod nas, uglavnom smo zajedno kad sam ja u Hrvatskoj. Jako sam komunikativan i druželjubiv. Najveće su mi mane vjerovanje svima i to što ne mogu reći 'ne'. Moje vrline su to što bih vrlo rado pomogao svima i trudim se svima pomoći koliko god mogu“, kaže 51-godišnjak i nastavlja: „Bavim se ugostiteljstvom, trenutno sam sam voditelj restorana, a počeo sam kao konobar i probao biti kuhar. Ništa mi nije teško, ali kao konobar se najbolje snalazim. Radim na brodovima i hotelima s četiri, pet zvjezdica u jednoj kompaniji u Švicarskoj, pokušavamo biti što bolji i pružiti što bolju uslugu. Neprestano putujem, stalno mijenjam i lokacije, i brodove, i avione, stvarno se puno radi. Mijenjati te pozicije je stvarno dobro kad imaš 20, 25, ali mojem je godištu već jako teško. Nažalost, cijeli sam život odvojen od obitelji i cijeli život negdje putujem; živo sam u Americi, bio na kruzerima, sad sam opet vani… Jednostavno, to je moja svakodnevica. Nije toliko teško kad se čovjek navikne i uglavnom smo se svi naviknuli da nisam uvijek kod kuće. Kad jesam, onda već nije dobro“, u šali kaže i dodaje kako ga supruga pita kad se vraća na posao kad ostane dulje od tri tjedna kod kuće.

A što radi kad se vrati u Hrvatsku na godišnji, a svi su njegovi bližnji zauzeti svojim obvezama? „Slobodno vrijeme provodim tako da ujutro idem u nabavu, odem u kafić, kuham ručak zato što su svi drugi zaposleni kad sam u Hrvatskoj, imaju obaveze koje ja tada nemam i kad se vrate, pokušavam im pripremiti apsolutno sve što trenutno oni ne mogu.“

