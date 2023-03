Domaćin Luka: 'Želja mi je školovati djecu i odgojiti ih da budu dobri ljudi'

„Oženio sam se sa 23 godine, imam dvoje djece i živim sretno u braku. Bavim se soboslikarstvom, ličenjem, dekorativnim zidovima, u globalu - unutarnjim uređenjem kuće. Bavim se i uzgojem životinja, što sam naučio i preuzeo od svog pokojnog djeda, kao i njegovo imanje o kojem se brinem i gdje sam zasnovao svoju obitelj. Imam deset ovaca, dvije koze i malog jarića, a uskoro će biti i podmladaka, tako da je svaki dan neko iznenađenje. Dižem se u šest sati i hranim ovce i koze te obavljam ostale poslove“, kaže 27-godišnjak i nastavlja: „Puno mi znači što sam preuzeo sve od djeda jer smo mi radnička obitelj i volim to raditi. Želja mi je dovršiti kuću, srediti je do kraja, školovati djecu i odgojiti ih da postanu dobri ljudi.“

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Luka kaže da njegova žena kuha bolje od njega, no ona očito ne misli tako. „U 'Večeru za 5 na selu' prijavila me žena prije nekih godinu i pol. Prvo nisam htio, ali naposljetku sam želio doživjeti i to iskustvo.“

