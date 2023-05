Domaćin Mario: 'Sudjelovanjem u emisiji pokazat ću da nisam narcisoidan i umišljen'

„Volim svako jutro trčati, pisati, čak izbacujem knjigu koja se zove 'Focus'. Obožavam životinje, imam puno kućnih ljubimaca i uvijek kažem da više volim životinje od pojedinih ljudi i lakše mi je raditi s njima. Ljudi su danas super s tobom, sutra već nisu, tako da su ljudi promjenjivi, životinje nisu“, kaže 22-godišnjak koji je podrijetlom iz Zadra te nastavlja: „Idem u školu za solfeggio i jako puno sam napredovao, mislim da sam s prve ljestvice doslovno došao do desete. Moja je najveća podrška moja sestra, koja se već okušala u 'Večeri za 5 na selu', ona me dosta toga podučila vezano za pjevanje i moju novu pjesmu. Od svoje glazbene karijere očekujem veliki probitak na glazbenu scenu u Hrvatskoj zato što imam taj žanr koji je malo drugačiji u Hrvatskoj. Bavim se influencer marketingom, ne tipično kao neki influenceri, ja pomažem mladim ljudima da kroz neka moja videa shvate kako nitko nije savršen, da svi imamo nesavršenosti… Tu je, naravno, uvijek puno hejt komentara, ali oni me ne zanimaju, jedino tko me povrijediti su moji ljudi, s kim sam blizak, a ljudi koji me ne znaju - na jedno uho mi uđe, na drugo izađe.“

Marijeva sestra je pjevačica Iris Kopsa, koja mu je najveća podrška u ostvarenje glazbene karijere, a nedavno je snimio i objavio svoju prvu pjesmu. „Neki ljudi misle za mene da sam jako narcisoidan i da sam umišljen, a ja mislim da ću u 'Večeri za 5 na selu' pokazati da to nije istina. Dvije najveće mane su moja dobrota i moja usporenost. Dobrota zato što to ljudi ponekad znaju iskoristiti. Pobjeda mi je jako bitna i mislim da laže svatko tko kaže da mu nije bitna. Nije mi najbitnija, ali naravno da bih volio pobijediti“, zaključuje mladić.

