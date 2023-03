Domaćin Oliver: 'Kuhati me naučila moja supruga, ona mi znači sve'

„Trenutno sam u mirovini, nekad sam kuglao, a sad se više bavim obitelji, suprugom i kćeri. Imamo i sina koji se odselio i živi svoj život sa svojom gospođom. Nekad dođemo na ručak mi njima ili oni nama i tako provodimo vikende“, kaže 58-godišnjak i nastavlja: „Prije sam isto igrao nogomet, ali kako sam stradao i tijekom nezgode izgubio oko, uhvatio sam se više kuglanja, interesantnije mi je i ide mi bolje od nogometa. Kad sam u kuglani, to je vrijeme za mene i nekad znam ostati i malo dulje na belotu sa svojim prijateljima i tako provodimo svaki dan.“

Oliver za sebe kaže da staložen, radišan i brižan čovjek te dodaje: „Pomažem svojoj ženi. Kad nje nema, onda kuham, pospremam i radim kućanske poslove; uređujem okućnicu kad je proljeće i stvarno to napravim da izgleda kao iz bajke.“ A kad ga pitate zašto se prijavio u 'Večeru za 5 na selu', kaže: „Kuhati volim, to sam naučio od svoje supruge. Kuham i kad je nema i kad je kod kuće i uvijek kaže da bolje skuham nego ona pa se potrudim da to bude još slađe i ukusnije. Moja mi Branka znači sve jer što je u životu prošla sa mnom, to ne znam da bi bilo tko. Stvarno je bilo stresno i bolno. Puno je volim. Idem na to da budem bolji od nje, teško da ću uspjeti, ali potrudit ću se.“

Kako će se gosti provesti kod Olivera - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.