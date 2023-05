Domaćin Tin: 'Upisao sam učiteljski fakultet kako bih sudjelovao u odgoju zanemarene djece'

„Vidio sam jako puno djece koje su zanemarili roditelji, koji nisu imali pravu brigu, nisu dobivali odgoj koji je djetetu potreban i onda sam kroz učiteljski fakultet vidio mogućnost da zapravo sudjelujem u tom odgoju, da im barem pružim tu neku orijentaciju kako da idu dalje kroz život, kako da se usmjere ako im roditelji to sami ne pružaju“, kaže 20-godišnjak i nastavlja: „Nemaran sam student, imam najbolju prijateljicu i curu koja ide sa mnom na fakultet pa se uz njih provlačim, one uče, ja se uz njih šlepam. Neredovit sam, to je nekako najbolji naziv.“

Tin trenutačno radi u trgovini, a bavi se i programiranjem. „Radim preko studentskog ugovora, radim već dvije godine u trgovinama, što mi je uz fakultet najbolja opcija. Volim raditi u trgovini, volim raditi s ljudima, dobar je osjećaj kad nešto prodajem ljudima i oni budu zahvalni, a i imam jako dobre kolege. Kad je kolektiv dobar, i posao je uživancija.“

„Volim kuhati, prirodu, šetati i uživam u životu. Vesela sam osoba, ponekad malo impulzivan u odlukama, ne razmišljam prije nego što nešto napravim, imam kratak fitilj, lijepo buknem, što me ponekad baš košta u životu. Inače sam drag, ne svađam se ni s kim, baš sam druželjubiva osoba. Što se tiče životnog mota ili volje za životom, gledam da se svaki dan ustanem pa da vidim što ćemo taj dan raditi. Ne gledam u budućnost, nemam nikakve planove, svaki dan smišljam što ću i kako ću, nemam neki moto koji me gura - ja samo bivam.“

