Dragutin na Žirju živi svoj san: 'U najboljem sam razdoblju života'

Umirovljenik Dragutin Mrvica ugostit će protukandidate trećeg dana 'Večere za 5 na selu'. Nekadašnji električar dolazi iz Žirja, a u emisiju se prijavio kako bi promovirao otok i druženje. Za sebe će reći da je normalan i prosječan te šaljiv čovjek. Veteran je Domovinskog rata, a danas uživa u plodovima svog rada te slobodno vrijeme vezuje uz masline, vinograd, more i ribolov.

"Otac sam dvoje djece, otprije tri godine žena i ja smo stalno nastanjeni na otoku Žirju. Došli smo u najbolje razdoblje života. Imam mali brod, idem na ribe, to mi je bila želja čitav život, da imam vlastiti brod. Kao mladić sam uvijek u ribolov išao s djedom, ujakom, stricom, a nikad nisam imao svoj brod. To mi je bila želja i to sam prvom prilikom, kad sam mogao, i ostvario", ispričao je Mrvica.

Foto: RTL RTL

"U mirovini obrađujem 200 stabala maslina, ali kad se radi redovito, onda se to može, nije problem. Pored kuće imam mali vrt, u njemu sadimo salate, blitve, rajčice i začinsko bilje… Dobro dođe. Zaista uživam u mirovini", dodao je Dragutin. "Pokazat ću u emisiji sve što znam", zaključio je!

'Večeru za 5 na selu' gledajte od 20.15 sati na RTL-u. Emisiju možete pratiti i na PLAYU.