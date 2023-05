Gordana nasmijala odgovorom što radi u mirovini, bez razmišljanja kaže: 'Fejsam'

Domaćica Maja tijekom svoje večere bila je vrlo komunikativna pa je kandidate ispitivala o njihovim životima. Prvo o poslu, a zatim i o hobiju. Svi su se raspričali pa po tome možemo zaključiti kako će ovotjedna ekipa biti odlična.

Najzanimljiviji odgovor bio je onaj umirovljenice Gordane. "Hobi? Fejsam. To mi je najveći hobi", rekla je tijekom večere i nasmijala ostatak. Kako koristiti društvene mreže, e to su ju naučili unuci, a sad joj je to pomalo i ovisnost. Barem onda kada se odmara jer, kaže, mnogo je posla oko kuće i dvorišta.

"Mogu zamisliti Gordanu kako prati najnovije trendove, tračeve, to je i sama rekla na kraju krajeva. Tipka u slobodno vrijeme", rekla je Martina Hajdari.

Martina Tišljarić kaže kako pored četvero djece ne stigne imati previše hobija, no pronađe se vremena za šetnje.

