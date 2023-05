Igor radi kao serviser vatrogasnih aparata i opreme: 'Prošao sam cijelu Hrvatsku, svih 128 gradova'

Igor Grgić iz Ozlja otvorit će novi tjedan 'Večere za 5 na selu'. Veseo i komunikativan, Igor radi u obiteljskom obrtu, a u emisiju se prijavio zbog zabave i promocije svog kraja. U slobodno vrijeme bavi se sportom i odlazi u teretanu, a jedno vrijeme bavio se i politikom, iz koje je izašao jer se razočarao kada je shvatio kako svijet politike funkcionira. Svestrani igor voli putovati i družiti se, a preferira kontinentalnu kuhinju.

"Živim u Ozlju, malom gradu u središnjoj Hrvatskoj. Po zanimanju sam komercijalist, ali život me odveo u drugom smjeru tako da sam službeno serviser vatrogasnih aparata i opreme. Moje radno mjesto je kombi, imam instaliranu mobilnu radionicu, servis aparata mogu raditi bilo gdje u Hrvatskoj na terenu. To je dinamičan posao, s njim sam prošao cijelu Hrvatsku uzduž i poprijeko, svih 128 gradova. Stalno ste na terenu i to ima svoje prednosti i nedostatke", ispričao je Igor.

Foto: RTL RTL

Voli putovati i družtii se, Europu je obišao, a planira se zaputiti i izvan kontinenta. "Volim upoznavati nove kulture, krajolike možete vidjeti na fotografijama i televiziji, ali ljude morate upoznati", otkrio je. "Slobodno vrijeme koristim za boravak u prirodi, volim ići u vrganje, brati kestene, skijanje, obožavam i ljetne sportove, veslanje, rijeka je po ljeti moj drugi dom". U 'Večeru za 5 na selu' prijavila ga je, kaže, njegova mama.

Kako će ekipa reagirati na jetrica, a kako na jabuke, u konačnici pogledajte u 'Večeri za 5 na selu' od 20.15 sati. Emisiju možete pratiti i na PLAYU.